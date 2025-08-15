A TCK emberei a nyílt utcán, munka közben közelítették meg a férfit, és megpróbálták elfogni, ahogy ők nevezik az erőszakos besorozási módszereket. Csakhogy a kiszemelt férfi ezúttal nem ijedt meg: határozott fellépéssel megakadályozta, hogy a sorozókommandó elhurcolja.
Újra lecsaptak az ukrán sorozókommandó emberei – ezúttal emberükre akadtak + videó
Újabb botrányos akcióval hívták fel magukra a figyelmet a TCK hírhedt „embervadászai”. Ezúttal a Volhíniai régióban található Rozsiscse városában próbáltak rajtaütni egy benzinkút üzemeltetőjén, hogy besorozzák a hadseregbe.
Az esetet szemtanúk is rögzítették, a felvételek futótűzként terjednek az ukrán közösségi médiában, ahol napról- napra egyre többen bírálják a sorozóközpontok módszereit.
A TCK embereinek agresszív fellépése az elmúlt hónapokban rendszeressé vált, számos videó látott napvilágot arról, ahogy civil férfiakat próbálnak erőszakkal besorozni.
Borítókép: A Regionális Toborzóiroda (TCK) tagjai járőröznek (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)
Vlagyimir Putyin, aki sosem adja fel
Vlagyimir Putyint felkészült, nyugodt és észszerű tárgyalónak tartják, várhatóan így tárgyal majd Donald Trumppal is.
Alaszka megmutatta, hogy nincs biztonság a világban
Nem véletlenül egy katonai bázison zajlik a találkozó.
Trump mindig a béke pártján állt
Donald Trump második elnöki ciklusának egyik fő célja a béke megteremtése és az orosz–ukrán háború lezárása.
Zelenszkij figyelemmel kíséri a találkozót
Reméli hogy lesz egy háromoldalú találkozó is.
