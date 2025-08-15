sorozóközpontUkrajnaTCKellenállásembervadászat

Újra lecsaptak az ukrán sorozókommandó emberei – ezúttal emberükre akadtak + videó

Újabb botrányos akcióval hívták fel magukra a figyelmet a TCK hírhedt „embervadászai”. Ezúttal a Volhíniai régióban található Rozsiscse városában próbáltak rajtaütni egy benzinkút üzemeltetőjén, hogy besorozzák a hadseregbe.

Szabó István
Forrás: Telegram2025. 08. 15. 18:18
A Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
A TCK emberei a nyílt utcán, munka közben közelítették meg a férfit, és megpróbálták elfogni, ahogy ők nevezik az erőszakos besorozási módszereket. Csakhogy a kiszemelt férfi ezúttal nem ijedt meg: határozott fellépéssel megakadályozta, hogy a sorozókommandó elhurcolja.

Az esetet szemtanúk is rögzítették, a felvételek futótűzként terjednek az ukrán közösségi médiában, ahol napról- napra egyre többen bírálják a sorozóközpontok módszereit.

A TCK embereinek agresszív fellépése az elmúlt hónapokban rendszeressé vált, számos videó látott napvilágot arról, ahogy civil férfiakat próbálnak erőszakkal besorozni.

Borítókép: A Regionális Toborzóiroda (TCK) tagjai járőröznek (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

