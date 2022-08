Nem tud fizetni Moldova, leállíthatja a gázszállítást a Gazprom

Lekapcsolhatják a Moldovai Köztársaságot a Gazprom által szállított orosz gázról, mivel a MoldovaGaznak nincs elég pénze ahhoz, hogy kifizessen egy 18 millió dolláros előleget.

Bízunk benne, hogy sikerül meghosszabbítani az augusztus 20-i fizetési határidőt. Július hónapra 14 milliót sikerült összegyűjteni

– mondta a G4 Media román portálnak a moldovai gázvállalat igazgatója, Ion Ceban.

A MoldovaGaz a Gazprom leányvállalata, amelyben az orosz energiaóriás a főrészvényes, a Moldovai Köztársaságnak mindössze 35,5 százalékos a részesedése. A moldovai vállalat tavaly októberben öt évvel meghosszabbította a gázszállítási szerződését a Gazprommal. A megállapodás fontos rendelkezése volt, hogy a MoldovaGaz minden hónap 20-áig kifizeti az előző hónapban fogyasztott gáz árát és a folyó hónapban fogyasztott mennyiség felét. A felek abban is megegyeztek, hogy május 1-jéig kell rendezni a felgyűlt adósság ügyét. A független tartozásellenőrzésről a moldovai közvagyonért felelős hatóság már aláírta a szerződést a norvég Wikborg Rein Advokatfirma AS és a brit Forensic Risk Alliance & Co céggel. A két auditcég vállalta, hogy megvizsgálja a Moldovai Köztársaságnak szállított gázzal kapcsolatos adósságait 2023. január 30-ig.

A Gazprom korábban azzal fenyegetőzött, hogy nem tesz engedményeket Moldovának: ha nem tartják be a számlafizetési határidőt, akkor 48 órán belül leállítja a szállítást. Az orosz nagyvállalat tavaly kétszer figyelmeztette a MoldovaGazt, hogy a fizetési késedelmek miatt leállíthatja a szállításokat.

Moldova jelenleg teljes mértékben az orosz Gazpromtól szerzi be földgázimportját egy 2026-ban lejáró szerződés alapján. Bukarest márciusban segítséget ajánlott fel Moldovának az energiaválság kezelésében: Románia kész területet biztosítani egy gáztározó építésének a Moldovai Köztársaság számára, ami hosszú távon jelenthet megoldást. A földgáz tárolására szolgáló romániai infrastruktúra jelenleg a moldovaiak rendelkezésére áll. Bár megépült a Romániát Moldovával összekötő Iasi–Ungheni–Chisinau gázvezeték, annak kapacitása egyelőre szűk.

Borítókép: A Gazprom orosz állami gázipari monopólium szentpétervári irodaháza 2022. július 27-én (Fotó: MTI/EPA/Anatolij Malcev)