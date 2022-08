Többen meghaltak egy korzikai viharban

Hárman életüket veszítették és tizenketten megsérültek egy heves viharban csütörtök reggel a Franciaországhoz tartozó Korzikán – közölték a helyi hatóságok. Egy 13 éves kislány, egy 72 éves nő és egy 46 éves férfi veszítette életét, a 12 sérült közül pedig egy embert válságos állapotban kórházba kellett szállítani – közölte a prefektúra.

Egyes helyeken óránként több mint 136 kilométeres széllökések is voltak az országos meteorológiai szolgálat szerint. Körülbelül 45 ezer háztartás áramszolgáltatás nélkül maradt – közölte az EDF áramszolgáltató. Több hajó zátonyra futott vagy megrongálódott a nyugati part közelében, a rajtuk lévők kimenekítése megkezdődött – tájékozatott a francia tengerészeti hatóság.

Gilles Simeoni, a korzikai adminisztráció elnöke azt mondta: a vihar „rendkívül heves és teljesen kiszámíthatatlan” volt, de rövid ideig tartott. Simeoni a BFM tévét arról is tájékoztatta, hogy Emmanuel Macron francia elnök telefonon biztosította őt együttérzéséről.



Az utóbbi hetekben viharok, áradások, erdőtüzek felhőszakadások sújtották Franciaország majdnem teljes területét.



Bár Észak-Olaszország az utóbbi évtizedek legnagyobb szárazságától szenved, csütörtökön a korzikaihoz hasonló esetekről számoltak be a Franciaországgal szomszédos országból is. Több vasútvonalat le kellett zárni, miután a heves szél mobilöltözőket és egyéb strandokon található eszközöket kapott fel, és sodort a pályára, sőt az elektromos felsővezetékeket is megrongálta. Valentina Ghio, Sestri Levanti város polgármestere elmondta, hogy a veszély nem múlt el, hurrikánra kell számítani, ezért arra kérte a nyaralókat, hogy maradjanak távol a strandoktól.

Borítókép: Kidőlt fát aprít egy asszony Maratóban a Korzika szigetén lezajlott vihar után 2022. augusztus 18-án. (Fotó: PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP)