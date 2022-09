Az energiaszankciók csupán az eszközei annak, hogy a globalisták „szép új világa” jöhessen létre

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán értékeli az unió elmúlt egy évét. A Híradó.hu arról érdeklődött, hogy mi várható Von der Leyentől, illetve lehetséges-e, hogy valamilyenfajta önkritikát gyakoroljon a brüsszeli szankciós politika eredményeit látva.

A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója így nyilatkozott:

A szankciós politika tekintetében bizonyosan nem fog önkritikát gyakorolni, főleg annak fényében, hogy minden azt mutatja, hogy 2024 után szeretne újra bizottsági elnök lenni.

– A szerdai beszédre ezért fontos figyelni, mert programbeszéd is lesz egyben. Azokat a feladatokat fogja felvázolni, amire az Európai Parlament és a globalista elit irányából igény van, de egyúttal gesztusokat is tesz, ahogyan azt a napokban Magyarországgal kapcsolatban is tette. A célja ezzel egyértelműen a magyarok és a lengyelek megosztása – tette hozzá.