Megosztja a briteket Boris Johnson öröksége

A brit választópolgárok negyvenkilenc százaléka szerint rossz munkát végzett Boris Johnson a miniszterelnöki ciklusa alatt − derül ki az Ipsos közvélemény-kutató vállalat friss felméréséből. Ezzel a leköszönő kormányfő a második világháború óta az Egyesült Királyságban miniszterelnöki pozíciót betöltők közül − negatív értelemben − a kiemelkedő első helyet foglalja el.

Érdekesség, hogy őt közvetlen elődei, Theresa May és David Cameron követik, előbbi negyvenegy, míg utóbbi harmincnyolc százalékkal.

A megkérdezettek szerint a legjobb munkát végző miniszterelnök Winston Churchill, aki toronymagasan, hatvankét százalékkal vezeti a listát, őt követi Margaret Thatcher negyvenhárom százalékkal. Ebből a szempontból egyébként Johnson sem teljesített rosszul: a válaszadók harminchárom százaléka szerint jó munkát végzett, ezzel pedig Tony Blair mögött a negyedik helyen áll.

Forrás: Ipsos

Boris Johnson öröksége

Boris Johnsonnak már csak napjai vannak hátra ügyvezető miniszterelnökként, szeptember 5-én kiderül, hogy Liz Truss jelenlegi külügyminiszter vagy Rishi Sunak korábbi pénzügyminiszter váltja a pozíciójában. A botrányoktól hangos munkásságának örökségéről megoszlanak a vélemények.

2019 decemberében a parlamenti választásokon történelmi győzelmet aratott Johnson és pártja a szavazatok 43,6 százalékát bezsebelve, így 1979 óta nem látott társadalmi támogatottsággal a háta mögött vághatott neki programja legnagyobb feladatának: véghez vinni a brexitet.

Ez aztán megválasztását követően kicsivel több mint egy évvel, 2021 januárjában sikerült is, az Egyesült Királyság ekkortól hivatalosan is kilépett az Európai Unióból. − Az egyetlen biztos öröksége a brexit. Ezt nem lehet elvitatni tőle, az a kérdés, hogy ez jó vagy rossz dolog − mondta Johnsonról a Nottigham Egyetem professzora, Steven Fielding. Habár az uniót elhagyta a szigetország, a válásnak még koránt sincs vége: a Johnson által elfogadott − előtte Theresa May által elutasított − északír protokoll olyan feltételeket szab, melyet az északír unionisták azóta sem tudnak elfogadni. Nevezetesen azt, hogy Észak-Írország gazdaságilag levált az Egyesült Királyságról, s még mindig az európai közös piac része maradt.