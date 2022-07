Folytatnák Boris Johnson migrációs politikáját a kormányfőjelöltek

A brit miniszterelnöki székért folytatott harc két utolsó versenyben maradt jelöltje egyaránt azt hangoztatta, hogy tovább szigorítaná az Egyesült Királyság migrációs politikáját. Liz Truss és Rishi Sunak is úgy nyilatkozott, folytatná a Boris Johnson által megkezdett Ruandába toloncolásokat. A hivatalából távozó brit kormányfő még áprilisban jelentette be, hogy Ruandába küldik az Egyesült Királyságba illegálisan érkező bevándorlókat. London partnerségi szerződést írt alá az afrikai országgal, amely így 120 millió fonthoz jutott. A terv azonban egy sor jogi akadályba ütközött, és az első ruandai repülőjárat nem tudott útnak indulni.

Liz Truss külügyminiszter a The Mail on Sunday brit hetilap tegnapi számában arról beszélt, hogy keményen lépne fel a migráció ellen, amennyiben elnyerné az Egyesült Királyság miniszterelnöki pozícióját. Intézkedései között elsősorban véghezvinné a ruandai tervet, és kiterjesztené más országokra is.

Megvédem Nagy-Britannia határait, amennyiben én leszek az ország vezetője, és mindent megteszek, hogy véghezvigyük a kitoloncolási tervet és más országokat is bevonjunk a folyamatba

– nyilatkozta Lizz Truss. Lapunk is megírta: a jelenlegi külügyminiszter a kitoloncolási program lehetséges partnerei között tartja számon Törökországot.

– Véget vetnék a visszataszító embercsempészetnek, amelynek szemtanúi vagyunk – fűzte hozzá a kormányfőjelölt. A brit partokat ebben az évben eddig több mint tizennégyezer illegális bevándorló érte el a La Manche-csatornán keresztül. A Nagy-Britanniát a kontinenstől elválasztó, életveszélyes tengerszoroson embercsempészek segítik a bevándorlókat az átkelésben.

A külügyminiszter azok után avatta be a nyilvánosságot elképzeléseibe, hogy riválisa, Rishi Sunak volt pénzügyminiszter felvázolta saját tízpontos tervét a migráció visszaszorításáért.

A másik még versenyben maradt kormányfőjelölt elmondta, a munkaterv azok között a vészhelyzeti intézkedései között szerepelne, amelyeket már miniszterelnökségének első száz napjában végrehajtana. Rishi Sunak szintén azt vallotta, mindent megtenne a ruandai program befejezéséért. A konzervatív párti politikus továbbá felső határt állapítana meg az évente befogadható menekültek számában. Nem utolsósorban növelné a hatóságok jogait a bevándorlók megfigyelésére, illetve őrizetbevételére.

A Konzervatív Párt tagjai szeptemberben hirdetik ki a győztest, aki a párt vezetője és az ország miniszterelnöke is lesz egyben Boris Johnson után.