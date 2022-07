Törökországba toloncolná ki az illegális bevándorlókat Liz Truss

A külügyminiszter négyszemközt közölte a képviselőkkel, hogy ha megválasztják, több országgal is tárgyalásokat kezdeményezne annak érdekében, hogy befogadják az Egyesült Királyságba érkező menekülteket

– értesült a The Times konzervatív brit napilap Liz Truss terveiről.

Christopher Chope, a Konzervatív Párt parlamenti képviselője szerint Truss Törökországgal és Spanyolországgal kötne megállapodásokat. A The Times ugyanakkor arról számolt be, a külügyminiszter végül elvetette, hogy Spanyolországot is bevonja a brit migrációs politikába, azonban Törökországot továbbra is potenciális lehetőségként tartja számon.

Az, hogy a törökök készen állnak-e erre, egy másik kérdés

– idézett a brit napilap egy Trusshoz közeli, névtelenséget kérő személyt.