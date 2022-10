A pandémia után sem lélegezhet fel az európai turizmus

Egyre gyakrabban jelenik meg a nyilvánosság előtt Emmanuel Macron úgy, hogy az elegáns ing–nyakkendő páros helyett egy egyszerű fekete garbót visel. A francia elnöknek nem az ízlése változott meg, öltözködésével arra szeretné felhívni a lakosok figyelmét, hogy próbáljanak meg takarékoskodni az energiával, és a fűtés bekapcsolása helyett öltözzenek melegen.

A francia kormány nemrég szigorú energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be, amire évtizedek óta nem volt példa.

Ezek értelmében a párizsi Champs-Élysées sugárúton már órákkal korábban lekapcsolják a kivilágítást, beleértve a karácsonyi fényeket. A fővárosba látogatók az Eiffel-torony díszkivilágításában sem gyönyörködhetnek már hajnali egy óráig, a látványosság éjjel háromnegyed 12-kor sötétbe borul.

A párizsi Eiffel-torony (Fotó: Emmanuel DUNAND/AFP)

Az intézkedések előírják, hogy a középületekben, köztük az állami múzeumokban 19 fok lehet a maximális hőmérséklet. Az épületek mosdóiban a meleg vizet is elzárták. A szállodákat is arra kérik, tekerjék le a fűtést, amennyiben kevés a vendégük. Az égbe szökő energiaárak miatt Strasbourg saját hatáskörben arról is döntött, hogy a város múzeumai az eddigi heti egy nap helyett ezentúl két napig legyenek zárva.

Az energiaválság következményei Németország turisztikai látványosságainál is megmutatkoznak.

Már az ország fontos jelképeit, a Brandenburgi kaput és a kölni dómot sem világítják meg az esti órákban. A kormány indoklása szerint ugyanis ezek a fények csak esztétikai célokat szolgálnak. Ennél is kétségbeejtőbb ugyanakkor az, hogy a koronavírus által is megtépázott német vendéglátás bizonytalan jövő elé néz.

Az emelkedő költségek miatt a turisztikai szolgáltatások és az éttermi árak is egyre feljebb mennek

– közölte Huberta Sasse, a német turisztikai szövetség szóvivője. Hozzátette: ezt nem lehet elkerülni, hiszen a vállalkozások nem működhetnek veszteségesen. Németország szállodái, múzeumai és színházai legfeljebb csak 19 fokra fűthetnek be.

Nyugati szomszédjához hasonlóan Ausztria is összébb húzta a nadrágszíjat.

Az osztrák főváros számos vendéglátóhelye már csak 18 fokra fűti a helyiségeit. A külföldi turisták körében igen kedvelt karácsonyi vásárt a tervek szerint megrendezik Bécsben, ám ezúttal szerényebb keretek között. 2021-ben összesen 660 órát világítottak a vásári fények, idén összesen 364 órát fognak, hiszen éjfél helyett este 10-kor lekapcsolják őket.

Karácsonyi fények a bécsi adventi vásáron a Rathausplatzon 2019. december 15-én

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Azonnali beavatkozásra van szükség az energiaárakban az Európai Unió részéről, különben a szállodák és a turisztikai vállalkozások sorra bezárnak

– közölte kedden Bernabo Bocca, az olasz szállodatulajdonosok szövetségének vezetője. Kifejtette, az energiaválság legalább ugyanannyira tönkreteszi a turizmust, mint amennyire a koronavírus-járvány tette.

Sokkal jobban aggódom jelenleg, mint a pandémia kezdetén

– nyilatkozta Carlo Bonomi is, az olasz kereskedelmi kamara vezetője, aki szerint több százezer munkahelyet fenyeget az újabb krízis. Olaszország energiatakarékossági intézkedésein belül a 2022–23-as téli fűtési szezon alatt a középületek maximális hőmérsékletét 17 fokra csökkentették.

Miközben pedig Oroszország ukrajnai inváziója és az erre reagáló európai uniós szankciók az energiaellátás holtpontjához vezettek, úgy tűnik, Törökország profitálhat a válságból.

A hideg tél közeledtével ugyanis elözönlik az európai foglalások a török szállodákat.

Ferhan Ademhan, az anatóliai turisztikai szövetség elnökségi tagja elmondta, hogy míg általában az üdülőhelyek novemberre már teljesen zárva tartanak, idén várhatóan év végéig teljes kapacitással működnek a szállodáik.