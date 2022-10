Visszautasította Zelenszkij javaslatait a boszniai szerb vezető + videó

Újraszámolják a szavazatokat a Boszniai Szerb Köztársaságban

A V4NA hírügynökség beszámolója felidézi, hogy a múlt vasárnapi boszniai választások után még úgy tűnt, hogy Milorad Dodik lehet a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke. Erről a V4NA hírügynökség is beszámolt. A szerb entitásban ugyanis Dodik több szavazatot kapott, mint ellenfele Jelena Trivic. Az ellenzéki jelölt azonban nem törődött bele a választási vereségbe, és azóta tüntetéseket szervez. A jelenlegi adatok szerint Dodik 291 ezer, míg Trivic 261 ezer szavazatot kapott. Bosznia-Hercegovina központi választási bizottsága most úgy döntött, hogy újraszámolják a voksokat. A döntés oka az, hogy a Szerb Köztársaság szavazóhelyiségeiben állítólag több szabálytalanság is volt.

Milorad Dodik mindenesetre úgy készül, hogy ő lehet a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke a következő időszakban. A helyi sajtónak adott interjúban a politikus megerősítette, hogy a Boszniai Szerb Köztársaság továbbra is semleges álláspontot képvisel majd az ukrajnai krízissel kapcsolatban.

A helyzet ott folyamatosan változik. Nem gondolom, hogy nekünk futnunk kellene az események után és nekünk azt értékelni kellene. Mi semlegesek maradunk ebben a helyzetben, annak érdekében, hogy a háború véget érjen. Az pedig, hogy mi lesz a továbbiakban, arra mi nem tudunk hatással lenni

– nyilatkozta Dodik.