Inkább kizárták a sajtót Joe Biden unokájának esküvőjéről

Egy hete már, hogy Joe Biden unokája, Naomi Biden házasságot kötött, ám az amerikai sajtó még mindig az esküvőtől hangos. Az ilyenkor szokásos bulváros témák mellett, mint hogy milyen ruhát viselt (Ralph Lauren), milyen volt a torta (kétméteres citromtorta) és mennyibe került a felhajtás (csak annyit árultak el, hogy az adófizetőknek egy dollárja se bánta), leginkább az foglalkoztatta a médiát, hogy miért zárták ki a nyilvánosságot. Pontosabban hogy miért tettek mégis egy apró kivételt.

Naomi Biden és férje, Peter Neal kivételes helyszínen, a Fehér Házban léptek frigyre. Ezzel a többségnek nem is volt semmi gondja, mondván, ennyit csak megérdemel az amerikai elnök unokája. És ha nem is gyakran, de egyébként is volt már példa hasonlóra: az Egyesült Államok mindenkori elnökének lakóhelye korábban tizenkilenc alkalommal adott otthont a neves eseménynek.

A vihart inkább az kavarta, hogy a ceremóniát csak családi körben, mindössze 250 vendég előtt tartották, és újságírók egyáltalán nem kaptak meghívást.

Az amerikai elnök munkájáról a fehér házi újságírók szűk köre, nagyjából harminc-negyven ember tudósít testközelből. Ők szoros napi kapcsolatban vannak az elnökkel és a stábjával, lényegében minden sajtónyilvános eseményre követik és kísérik. Nem csoda, hogy az elnök és az újságírók viszonya mindig reflektorfényben van. Donald Trump például többször elfogultsággal vádolta a sajtót, így a minden évben megrendezett fehér házi tudósítók gálaestjét is kihagyta, amin hagyományosan az elnök egy könnyed, vicces beszéddel köszöni meg a munkájukat.

Joe Biden ugyan már visszatért az eseményre, de az ő kapcsolata sem felhőtlen a médiával, többször vádolták már például azzal, hogy listázzák a kellemetlenkedő újságírókat, akik nem kapnak lehetőséget kérdésekre.

Ennek fényében sok újságíró meglehetősen zokon vette, hogy még ebből a szűk körből sem kapott senki meghívást az esküvőre vagy legalább annak egy részére. Tudósításaikban kendőzetlenül panaszolták el, hogy ehelyett a Fehér Ház előtt fagyoskodva, távcsövekkel és teleobjektívekkel felszerelkezve próbáltak bepillantást nyerni az ünnepségre. Igazán viszont azon háborodtak fel, hogy kiderült, valakivel mégis kivételeztek: a Vogue nemzetközi divatmagazin exkluzív riporttal és fotókkal jelentkezett. Utóbb azzal védekeztek, hogy a lap munkatársai is csak az esküvőt megelőző napon készítették el az anyagukat, és a ceremónián már nem vettek részt.

Ez mégsem ad magyarázatot arra: miért éppen ők és csak ők?

Ebben talán szerepe lehet annak is, hogy a first lady-t is megszólaltató cikk érezhetően kényesen kerüli a politikát. Naomi Biden és férje ugyan ügyvédként dolgoznak, és viszonylag távol tartják magukat a közéleti kérdésektől, az ara apja viszont az a Hunter Biden, aki botrányos korrupciós ügyeivel és a laptopjáról kiszivárgott képeivel már rengeteg kellemetlen percet okozott a Biden családnak. Egyesek szerint azért döntöttek a sajtó teljes kizárása mellett, hogy a sajtó nehogy kényes kérdéseket feszegessen vagy elterelje a figyelmet az ifjú párról.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök a first lady-vel és az unokájával, Naomi Bidennel (Fotó: Getty Images via AFP)