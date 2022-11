Szijjártó Péter: Újra kell nyitni a kommunikációs csatornákat Kelet és Nyugat között

Nagy veszélyekkel jár a jelenlegi helyzet, hacsak nem kerekedik felül a józan ész, ezért újra kell nyitni a kommunikációs csatornákat Kelet és Nyugat között, ennek fontosságát mutatja, hogy a hidegháború alatt több esetben is pusztán ezek segítségével sikerült elkerülni egy újabb világháborút – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a marokkói Tangerben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a MEDays Forum elnevezésű nemzetközi konferencia panelbeszélgetésén kiemelte, hogy Magyarország a nagy csalódások éveként tekint 2022-re, mivel naiv illúziónak bizonyult azon legitim várakozásunk, hogy a koronavírus-járványt követően enyhülnek a nehézségek, ugyanis kitört a háború Ukrajnában. Felszólalásában mindenekelőtt a súlyos negatív hatásokról beszélt, amelyek világszerte érezhetők, de leginkább a közvetlen szomszédságban, így Magyarországon is.

Leszögezte, hogy a konfliktus rendezése érdekében újra kell nyitni a kommunikációs csatornákat.

– Ha ezeket feladjuk, azzal feladjuk a béke reményét is – mondta. Hozzátette, hogy a hidegháború ebből a szempontból jobb volt, mert akkor legalább működtek a legfontosabb kommunikációs csatornák, és több esetben is csak ezek segítségével sikerült elkerülni a közvetlen fegyveres konfliktust.

Mi, magyarok tényleg próbáljuk fenntartani a párbeszédet Oroszországgal, de amikor így teszünk, akkor mindig tisztességtelen és heves támadások érnek bennünket. Putyin kémeinek, Oroszország szövetségeseinek, az európai egység megbontóinak neveznek bennünket pusztán azért, mert fenntartjuk a kommunikációs csatornákat

– fogalmazott.

Szijjártó Péter a Frontvonalak: a hidegháborús szindrómák című panelen naivnak nevezte azokat, akik azt hiszik, hogy ez a háború véget érhet Ukrajna és Oroszország tárgyalásai nyomán, ugyanis elsősorban amerikai–orosz párbeszédre lenne szükség. Figyelmeztetett: mindent meg kell tenni a NATO és Oroszország közötti közvetlen konfrontáció megelőzése érdekében, minthogy az könnyen a harmadik világháború kirobbanásához vezethetne.

Kiemelte, a hidegháború borzalmas volt Közép-Európa számára, és a jelenlegi globális politikai helyzet is hasonló veszélyekkel jár, hacsak nem kerekedik felül a józan ész, és a békét akarók hangja nem lesz hangosabb.

Az üzenetünk a szomszédságból, hogy újra kell indítani a kommunikációs csatornákat, véget kell vetni a háborúnak, illetve hogy ne provokáljanak ki semmilyen eszkalációt a mi kárunkra

– jelentette ki.

A miniszter arról is beszámolt, hogy hazánk – szomszédos államként – rendkívül érdekelt a békében, már csak azért is, mert egyre nagyobb gazdasági problémák sújtják Európát, és a helyzetet az elhibázott szankciók tovább súlyosbítják. A büntetőintézkedésekről úgy vélekedett, hogy azok nem váltották be az ígéreteket: a háború egyre brutálisabb, miközben az európai gazdaság válságba került. Rámutatott, hogy Magyarország semmiképp nem akar belesodródni a háborúba, ezért nemet mondott a fegyverszállításokra, és egyedüliként nem vesz részt az Európai Unió ukrajnai kiképző missziójában. – Természetesen ezért a két döntésünkért napi szinten súlyos támadásoknak vagyunk kitéve politikailag és a médiában – sérelmezte. Hozzátette, az eszkaláció hangja sokkal hangosabb, mint a béke hangja, utóbbit jelenleg alig hallani.

Borítókép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium által közzétett képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal a Nukleáris Energia Intézet (Nuclear Energy Institute, az amerikai nukleáris ipari kereskedelmi szövetség) washingtoni rendezvényén 2022. október 26-án (Forrás: MTI/KKM)