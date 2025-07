Szijjártó Péter a Zelenszkij-tervről árult el részleteket

Példaként említette az egyre erősödő illegális migrációs nyomást, valamint az európai versenyképesség bezuhanását, amely szavai szerint különösen súlyosan érinti az exportorientált magyar gazdaságot. Kiemelte, hogy hazánkban, a koronavírus-járvány időszakát leszámítva, 2014 óta minden évben megdőlt a beruházások rekordja, ami egyebek között a kormányzat által biztosított ösztönzőknek is köszönhető. Ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy az Európai Bizottság ezen a téren felesleges korlátozásokat ró a tagállamokra, nem is lenne szükség valójában a brüsszeli testület engedélyére az effajta beruházások támogatása ügyében, hiszen itt tisztán nemzeti költségvetési forrásokról van szó. Sérelmezte azt is, hogy az EU hosszú ideje nem kötött egyetlen beruházásvédelmi megállapodást sem harmadik országokkal, ezért vissza kellene adni a tagállamoknak a jogot a kétoldalú egyezmények aláírására. Érintette a Zelenszkij-tervet is, amely – mint mondta –, teljesen tönkretenné Magyarország energiabiztonságát és versenyképességét. Leszögezte, hogy a magyar kormány álláspontjának nincsen semmi köze más államokhoz, egyszerű fizikai kérdésről van szó, mivel a javaslat energiaellátási források bezárásával járna a kívánt diverzifikáció helyett.