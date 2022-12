Emelkedik a Szerbiát elérő illegális migránsok száma

Jelentősen, 101,65 százalékkal nőtt idén azoknak az illegális bevándorlóknak a száma Szerbiában, akik megfordultak a befogadóközpontokban – közölte a szerbiai menekültügyi főbiztosság vasárnap a migránsok nemzetközi napja alkalmából. A közleményt jegyző Natasa Sztaniszavljevics menekültügyi főbiztos beszámolt arról, hogy a legtöbb illegális bevándorló Ázsiából és Afrikából érkezik Szerbiába, az idén már 116 312-en fordultak meg az ország tizenhat befogadóközpontjának valamelyikében.

A központokban jelenleg összesen 5200-an tartózkodnak, túlnyomó többségük (4780) felnőtt férfi. A legtöbben Marokkóból, Afganisztánból, Szíriából, Burundiból és Pakisztánból érkeztek.

A szerbiai menekültügyi főbiztosság azt is leszögezte, hogy Szerbia továbbra is felelősségteljesen és emberségesen bánik azokkal, akiknek védelemre van szükségük az országban, ám nem fogja megengedni, hogy az érkezők törvénytelen dolgokat kövessenek el. A migrációs válság tetőpontján, 2015-ben körülbelül egymillió illegális bevándorló haladt át az úgynevezett nyugat-balkáni útvonalon, amelynek Szerbia is része. A hivatalos adatok szerint az illegális bevándorlás legnépszerűbb útvonala még mindig a nyugat-balkáni szárazföldi út. Mivel a szerb hatóságok nem toloncolják ki azokat, akiket elfognak, csupán az ország északi határától a déli határig szállítják őket vissza, a migránsok sokszor ismét útra kelnek, és néhány nappal később elérik a magyar határt, ahol ismét megpróbálnak bejutni az Európai Unióba.

A szerbiai menekültügyi főbiztosság egyúttal arról is beszámolt, az ukrajnai háború kitörése óta több mint 133 ezer ukrajnai menekült haladt át Szerbián.

A közlemény szerint a főbiztosság körülbelül négyezer menekültnek segített szállást találni, míg 83-an az egyik befogadóközpontban tartózkodnak.

Népünk a múltban már megismerte, milyen az, amikor erőszak miatt kell elhagynod az országodat, és hogy azokban a pillanatokban milyen sokat jelent, ha valaki segít, és lehetőséget teremt arra, hogy új életet kezdj

– írta Natasa Sztaniszavljevics közleményében.

A Blic című belgrádi napilap szerint az ukrajnai háború kezdete óta több mint 140 ezer orosz is érkezett Szerbiába. Ők ideiglenes letelepedési engedélyt is kértek. A lap adatai szerint február 24. óta mintegy 23 ezer ukrán állampolgár is kért letelepedési engedélyt a nyugat-balkáni országban.

A menekültügyi főbiztosság vasárnapi közleménye arra is kitért, hogy a szerb kormánnyal közösen az utóbbi néhány évben több mint 26 ezer menekültnek segített, többségük a volt Jugoszlávia területéről származik, és több mint hatezren Koszovóból érkeztek.

Borítókép: Szerb rendőrök állnak őrizetbe vett illegális bevándorlók mellett a Magyarország és Szerbia közötti horgosi határátkelőhely közelében 2022. november 25-én (Fotó: MTI/AP/Szerb belügyminisztérium)