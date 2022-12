Fényűző palotában élt a harminchárom éve kivégzett diktátor

Moziteremmel, uszodával és atombunkerrel ellátott luxuspalotában élte mindennapjait a harminchárom évvel ezelőtt, 1989. december 25-én kivégzett Nicolae Ceausescu román diktátor − írja az Index a kommunista vezető halála évfordulójának alkalmával közölt cikkében.

A magát a Kárpátok géniuszának tartó Ceausescu 24 éven keresztül, vaskézzel vezette Romániát, ez idő alatt pedig jelentős személyi kultuszt épített ki, melynek nyomai a mai napig érződnek a román társadalmon. Ezt jól mutatja az Inscop közvélemény-kutató intézet által készített friss felmérés is, melyből kiderül, a megkérdezettek közel hatvan százaléka szerint a folyamatos energia-, áru- és élelmiszerhiány ellenére Ceausescu uralma alatt jobb volt az élet, mint napjainkban.

A bukaresti intézet egy korábbi kutatásának eredményei pedig azt mutatták, hogy a románok többsége ma is szívesen választaná vezetőjének a kommunista diktátort.

Ezek figyelembevételével nem is meglepő, hogy a Bukarest északi részén található, Ceausescunak és családjának korábban otthont adó luxuskomplexumot szinte érintetlen állapotban megőrizték, 2016-tól pedig bárki megtekintheti, hol élte mindennapjait a diktátor, ugyanis múzeumként működik. A Tavasz-palotaként ismert villa − melynek tervrajzait egyes román történetírók szerint maga Fidel Castro kubai elnök küldte Ceausescunak − jól tükrözi a diktátor uralmának idején Romániában tapasztalható kettőséget: míg a nép nélkülözött, éhezett, napról napra élt, addig Ceausescu és családja egy 80 − ízléstelen és giccses − szobából álló luxuspalotában töltötte idejének nagy részét.

A diktátor moziterme. Fotó: Wikipédia/Dimitris Kamaras

A luxusvilla bejárásával Ceausescuról is sokat megtudhatunk. A kommunista diktátor központi dolgozószobája mellett egy terem nagyságú gardrób áll, melyben 750 darab öltönynek és ugyanennyi pár cipőnek alakítottak ki helyet. Hogy miért volt erre szükség?

Ceausescu rettegett egy esetleges mérgezéstől, ezért naponta többször cserélt ruhát, ugyanazt az öltönyt, zoknit és alsóneműt pedig sohasem vette fel kétszer.

Tizenkét órányi viselés után a pártelnök ruházatát azonnal elégették − írja az Index.

Ceausescuéknak saját uszodájuk is volt. Fotó: Getty Images Hungary/Laszlo Szirtesi

Szintén a dolgozószoba mellett alakítottak ki két, hatalmas fürdőszobát, valamint fedett uszodát, melyben jakuzzi, gyógyfürdőszalon, szolárium, szauna, sőt még egy fodrászat is található. A szanitereket mindenhol 24 karátos arannyal vonták be. A több mint négyezer négyzetméteres ingatlan alagsorában moziterem is helyet kapott, ami mellett kialakították a borospincét. Ez utóbbi az egyik legfontosabb része a palotának, ugyanis innen nyílik a titokban épült atom-, vegyi és kémiai támadásnak is ellenálló bunker. Innen több menekülőjáratot is kialakítottak, végül azonban ez sem mentette meg a diktátort népe haragjától. Miután 1989. december 21-én a forradalmárok elfogták őket, egy rögtönítélő katonai bíróság Ceausescut és feleségét is halálra ítélte, kivégzésüket élőben közvetítette a televízió. A Tavasz-palotát a forradalom idején megrohamozták, a külföldi vezetőktől kapott értékes ajándékokat ellopták, valamint néhány szobát is szétvert a dühödt tömeg. Ezt követően sokáig kihasználatlanul állt, mivel az állami tisztségviselők nem akartak beköltözni Ceausescu emléke miatt.

Borítókép: A palota egyik fényűző fürdőszobája (Fotó: Getty Images Hungary/Laszlo Szirtesi)