Lapozó: Arizona konténerekből épít határkerítést az illegális migránsok ellen

Arizona konténerekből épít határkerítést az illegális migránsok ellen

Arizona állam republikánus kormányzója, Doug Ducey a tengeri szállítmányozásban használatos konténerekből épít határzárat Arizona Mexikóval határos vonalán. A szokványosnak nem mondható megoldást a kormányzó azzal indokolja, hogy így akar megálljt parancsolni a vég nélkül érkező illegális migránsok inváziójának. A több kilométeren keresztül húzódó konténerfal megépítését Ducey augusztusban rendelte el, és a lehető leghamarabb be akarja fejezni, mielőtt átadja hivatalának kulcsát az időközi választásokon befutó új demokrata kormányzónak, Katie Hobbsnak. Hobbs 2023. január 2-án lép hivatalba. A két sorban egymásra rakott konténerek fala a Donald Trump elnöksége idején felhúzott – ám itt-ott több kilométeren hézagos – határkerítés réseit hivatott kitölteni. A konténerfalon lévő, illetve az egyes konténerek közötti pengésdrót és a nagy méretű fémlapok fokozzák a határzár hatékonyságát. Az építkezés ellen a kezdetektől tiltakozik a szövetségi kormány, számos környezetvédelmi szervezet, valamint a helyi indián törzsek is, arra hivatkozva, hogy a rozsdás konténerfal nemcsak a védett Coronado nemzeti park területén halad át, hanem egyben a Roosevelt-rezervátumon is, amely viszont a szövetségi állam tulajdona. Ducey októberben jogi lépéseket kezdeményezett annak igazolására, hogy a Roosevelt-rezervátum arizonai szakaszán jogszerű az építkezés. Ducey álláspontja az, hogy a rezervátum arizonai területe valójában nem a szövetségi állam tulajdona, hanem Arizona államé, amelynek viszont alkotmányos joga, hogy megvédje magát az illegális migránsok inváziójától és az azzal együtt járó kábítószer-kereskedelemtől, bűnözéstől és humanitárius katasztrófától.

Párizsban nemzetközi konferencián vitatják meg Ukrajna segélyezését és újjáépítését

Kedden rendezik meg a francia fővárosban azt a nemzetközi konferenciát, amelynek célja, hogy jobban összehangolja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi segélyeket, valamint előkészítse és elindítsa az ország újjáépítési munkálatait. A nemzetközi humanitárius segélyezésnek szentelt délelőtti program a francia külügyminisztérium épületében kezdődik, amelynek során Párizs arra biztatja a nemzetközi közösséget, hogy a vészhelyzetben pénzügyi vagy természetbeni segélyt nyújtson Ukrajnának, s azt még a tél beállta előtt juttassa el az országba. A szolidaritásról szóló tematikának kiemelt pontjai lesznek az ivóvíz- és az élelmiszer-ellátás, valamint az ukrán lakosság energiabiztonsága és egészségügyi ellátása. A francia vállalatok az ukrán infrastruktúra, a mezőgazdaság, az energiaszektor, a digitális hálózat, valamint az egészségügyi ellátórendszer helyreállítására fognak szerződéseket kötni. A konferencián Ukrajnát az ország miniszterelnöke, Denisz Smihal, valamint Olena Zelenszka, Volodimir Zelenszkij felesége is képviseli a helyszínen. Az ukrán elnök videóhívással kapcsolódik majd be a megbeszélésekbe. Az egyeztetéseken 47 segélyező ország, húsz nemzetközi szervezet, valamint az újjáépítésben szerepet vállaló ötszáz francia vállalat képviselteti magát. Emmanuel Macron kedden javasolja majd a nemzetközi segélyek és adományok koordinálására alkalmas online felület létrehozását is. A Macron által Párizsi mechanizmus névre keresztelt portál lehetővé tenné az adományozó országok és vállalatok számára, hogy valós időben tudják nyomon követni Ukrajna szükségleteit, a portálon pedig minden adományozó regisztrálhatja – a hatékonyság érdekében –, hogy éppen mivel járul hozzá az adott kéréshez.

