Lapozó: Teljes sötétségben és fűtés nélkül tanulnak egy francia gimnázium diákjai

Svédországban nem tiltható be a fejkendő viselése az óvodákban és iskolákban

Két dél-svédországi önkormányzat is be szerette volna tiltani, hogy hidzsábot vagy más, fejet eltakaró kendőt hordjanak a lányok óvodákban és iskolákban, egészen a hatodik évfolyamig. Az egyik önkormányzat a személyzetre is kiterjesztette volna a tilalmat. A svéd országgyűlés korábban elutasította a fejkendő betiltására vonatkozó javaslatokat, az alkotmányügyi bizottság pedig kijelentette, hogy nem relevánsak azok a jogszabályok, amelyek megtiltják a fátyol használatát.

A két önkormányzat már évek óta jogi lehetőséget akar találni a rendelkezés bevezetésére.

A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság most kimondta, nincsen jogszabályi lehetőség az önkormányzatok részére arra vonatkozólag, hogy betiltsák a fejkendőt és hasonló ruhákat az önkormányzati óvodákban és általános iskolákban. „A fejkendő viselésének korlátozása hatással van az egyénekre, és ezért az a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása. Ahhoz, hogy a korlátozás megengedhető legyen, azt törvényileg alá kell támasztani. Az ilyen jogi támogatás hiányzik a nemzeti jogból, ezért az önkormányzatok határozatait meg kell semmisíteni” – közölte Ulrik von Essen bíró sajtóközleményében.

Forrás: Svenska Dagbladet

Még idén szabályozza az élelmiszerárakat a spanyol kormány

Pedro Sánchez miniszterelnök vasárnap egy barcelonai rendezvényen úgy fogalmazott: még az év vége előtt elfogadnak egy segélycsomagot, amelybe olyan mechanizmusokat építenek be, amelyekkel visszafogják az élelmiszerek árát. Ezzel elsősorban a munkavállalókat és a középosztályt akarják támogatni, akiknek egyre nagyobb terhet jelent megtölteni a bevásárlókosarat. Sánchez szerint ezt a csomagot nemcsak a társadalmi igazságosság miatt kell bevezetni, hanem a gazdasági hatékonyság miatt is.

Kiemelte, hogy kormányának fő célja, hogy minden erőforrást az emberek szolgálatába állítson, majd hozzátette, hogy ez abból is látszik, hogy sikerült meghajlítani az infláció görbéjét.

A fogyasztói árindex Spanyolországban hónapok óta csökken, a nyári, közel 10 százalékról novemberre 6,8 százalékra esett vissza. A kormány alelnöke, Yolanda Díaz múlt héten jelentette be, hogy a kormánykoalíció már tárgyal az élelmiszerek áfájának, valamint a jelzáloghitelek törlesztőrészletének befagyasztásáról. A miniszterelnök nem említett konkrét intézkedéseket, így egyelőre nem lehet tudni, hogy hogyan szabályozzák majd az ilyen jellegű kiadásokat.

Forrás: rtve.es