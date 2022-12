Lapozó: Kritikus az áramhelyzet Svédországban, beindították a kőolajfűtésű erőművet

Tiltakozik a spanyol csendőrség a női kvóta ellen

A belügyminisztérium úgy módosítaná a jelenlegi törvényeket, hogy a csendőrség legalább 40 százaléka női tagokból álljon. Ezt úgy érnék el, hogy a felvételi idején a nőket részesítenék előnyben abban az esetben, ha a férfi és női jelölt közötti pontszámkülönbség nem haladja meg a 15 százalékot. A csendőrséget védő egyesület jogásza, Alberto Álvarez azt mondta: támogatják a nők testületbe kerülésének könnyítését, de ez a javaslat egyáltalán nem tesz jót senkinek. Azt akarják, hogy a legjobban felkészültek kapjanak helyet nemre és fajra való tekintet nélkül. Véleménye szerint a tervezett módosítás sérti az alkotmány előírásait is, ezért fellebbezés benyújtására szólította fel a képviselőcsoportokat. A hatósági vezetők szerint óriási hiba lenne bevezetni egy ilyen jellegű módosítást, főleg úgy, hogy sokkal súlyosabb problémákat kellene megoldani. Ilyenek például a bérezéssel kapcsolatos kérdések. A vezetők állítják, hogy a csendőrség az egyik legrosszabbul fizetett rendvédelmi szerv Spanyolországban, amivel nem teszik vonzóvá ezt a szakmát a fiatalok számára. Az első nő 34 évvel ezelőtt lépett be a katonai szintű feladatokat is ellátó csendőrségbe, azóta az arányuk mindössze kilenc százalékra emelkedett, szemben a rendőrséggel, ahol a tagok 17 százaléka nő. A kormány már korábban is bejelentett egy olyan törvénymódosítást, amivel a nők csendőrségi felvételét könnyítik. Ilyen volt egyebek mellett a minimális testmagasságra vonatkozó követelmény eltörlése.

Kritikus az áramhelyzet Svédországban, beindították a kőolajfűtésű erőművet

Jelenleg két atomreaktor üzemen kívül van, egy harmadik pedig csökkentett üzemben működik Svédországban. Az elmúlt időszakban a vártnál szélcsendesebb volt az időjárás, így a szélerőművek nem termeltek elegendő áramot. Pénteken a svéd miniszterelnök arra figyelmeztette a lakosságot, hogy baj van az áramellátással. Ulf Kristersson arra kérte a svédeket, spóroljanak az árammal, hogy el lehessen kerülni az áramkimaradásokat. Az állami energiaügynökség hétfő reggel üzembe helyezte az olajtüzelésű Karlshamnsverket vészhelyzeti erőművet annak érdekében, hogy minimalizálja az áramkimaradások lehetőségét. A hétvégén újabb csúcsokat ért el az áram ára, mivel a kereslet nőtt, a kínálat pedig csökkent. Markus Wrake, az Energiforsk kutatócég vezérigazgatója szerint komoly hatással vannak a svéd helyzetre a kontinens problémái is, mert az európai villamosenergia-piac országai össze vannak kötve egymással, azaz például a gáz ára és rendelkezésre állása megmutatkozik a svéd árakban is. Johan Sigvardsson, a Bixia áramkereskedelmi vállalat elemzője úgy véli, decemberben új rekordok dőlhetnek meg, ugyanis egy átlagos svédországi villanyfűtésű családi ház decemberi áramszámlája elérheti a 9–12 ezer koronát, azaz körülbelül a 340–450 ezer forintot is.

