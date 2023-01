Az orosz–ukrán háború volt a fő témája Novák Katalin és Sergio Mattarella megbeszélésének

„Egyetértettünk abban, hogy a háború kirobbantásával Putyin átlépte a Rubikont. Mielőbbi közös célunk, hogy megállítsuk a háborút és végre béke legyen” – olvasható Novák Katalin Facebook-bejegyzésében.

A találkozón Novák Katalin elmondta, hogy a 150 ezer kárpátaljai magyar 150 ezer ok a mielőbbi béketeremtésre. Sergio Mattarella olasz elnök az ukrán kisebbségi törvény kapcsán megjegyezte, hogy amennyiben Ukrajna valóban csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz, akkor fontos lesz a kisebbségek helyzetét mihamarabb rendeznie.

A megbeszélésen szó esett az energetikai kihívásokról is. Mint írja, Olaszország helyzete kedvezőbb Magyarországénál, de Magyarország is mindent megtesz, hogy mielőbb függetlenné váljon az orosz energiahordozóktól.

A két elnök nyugtázta, hogy a magyar–olasz kereskedelmi kapcsolatok egyre erősödnek, valamint szót ejtettek arról is, hogyan lehetne a fiatalok családalapítását még hatékonyabban segíteni. Az olasz elnök is határozottan kiállt az üldözött keresztények mellett, és jelezte, hogy Olaszország is a Hungary Helpshez hasonló programot kíván bevezetni.

Határozottan egyetértettek a Nyugat-Balkán mihamarabbi európai uniós integrációjának és a csatlakozási tárgyalások felgyorsításának fontosságában. Az EU-nak nem szabad magára hagynia a térséget – hangsúlyozta Novák Katalin, aki meghívta Magyarországra az olasz elnököt.

A magyar államfő Sergio Mattarella meghívására utazott Rómába, ahol a köztársasági elnökkel négyszemközti és plenáris tárgyalást is folytatott. Novák Katalin kedden találkozott Ignazio La Russával, az olasz szenátus elnökével és Lorenzo Fontanával, a képviselőház elnökével is, szerdán pedig Giorgia Meloni olasz kormányfővel találkozik.

