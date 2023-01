Közlekedési fennakadásokat okozott a hóesés a szomszédos országokban

Horvátországban és Szlovéniában vasárnap és hétfőn is komoly közlekedési fennakadásokat okozott a hóesés, országszerte több baleset történt a szélsőséges időjárási viszonyok miatt. Horvátországban a meteorológiai szolgálat a legmagasabb fokú, vörös riasztást adta ki Isztriára és a tengermellék északi részére. Dél-Dalmáciában és Károlyváros (Karlovac) környékén ennél enyhébb, narancssárga, Észak-Horvátországban pedig sárga riasztás van érvényben.

A rendőrség több autópályaszakaszt is lezárt a forgalom előtt. A tehergépkocsik egyáltalán nem közlekedhetnek a Zágráb-Split és a Zágráb-Fiume (Rijeka) autópályán.

Szlovénia hétfő kora reggel óta nem engedi be a 7,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsikat az országba Ljubljana irányában. A horvát-szlovén határon több mint három kilométeres kamionsor torlódott fel. Az ország nagy részén havazik, nyugaton pedig az erős szél okoz fennakadásokat a közlekedésben. A tengerpartra vezető autópálya egyes szakaszait és a térség más utait is le kellett zárni a forgalom előtt. A hó és a széllökések miatt országszerte áramszüneteket is jelentettek, amelyek mintegy 3500 felhasználót érintenek. Az áramszolgáltatók közleménye szerint a problémákat elsősorban a kidőlt fák és az erős szél miatt leszakadt vezetékek okozták.

Borítókép: Autók haladnak a sûrû hóesésben a Ljubljana térségében levõ Kocevje településnél 2023. január 23-án. (Fotó: MTI/AP)