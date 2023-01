Megingott az Európai Parlament hitelessége a korrupciós botrány miatt

Rutinszerű és rendkívül minimalista vitákat tartanak az Európai Parlamentben (EP) a korrupciós botrányról – vélekednek jobboldali képviselők, akik úgy látják, hogy érdemi változások nem lesznek, noha az EP történetének legnagyobb korrupciós ügyéről van szó. A lengyel politikusok ennél messzemenőbb következtetést vonnak le a botrányból, amelyben főképp vezető baloldali képviselők és tisztségviselők érintettek. Witold Waszczykowski kormánypárti európai parlamenti képviselő szerint néhány kisebb korlátozást bevezetnek ugyan a testület képviselőinél, de a korrupció valódi okai várhatóan megmaradnak. Ide sorolhatók a kiterjedt külföldi utazások, valamint az, hogy a világot ideológiai szemszögből nézve akarják irányítani.

Waszczykowski elismerte, hogy bár az EP nem hoz jogilag kötelező érvényű külpolitikai döntéseket, határozatai az egész világon visszhangot keltenek, és hatással vannak más nemzetközi szervezetekre, hitelminősítőkre és befektetőkre. Rámutatott arra, hogy a parlament határozatokat hozhat ­például olyan kérdésekben is, mint a texasi abortusz vagy a Közel-Kelet helyzete, aminek következtében a különböző állami és kereskedelmi lobbik megpróbálják biztosítani az érdekeiknek kedvező határozatokat. Ehhez nemcsak érvekkel, hanem – mint most kiderült – pénzügyi ösztönzőkkel is ­bátorítaniuk kell a képviselőket.