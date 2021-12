Varsó helyteleníti a Merkel–Lukasenka és Macron–Putyin tárgyalásokat

Helytelenítette szerdán a lengyel kormányszóvivő, Piotr Müller azt, hogy Angela Merkel német kancellár Aljakszandr Lukasenka belarusz, Emmanuel Macron francia elnök pedig Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt a lengyel–belarusz határon kialakult helyzetről. Müller a lengyel közszolgálati hírtelevízió (TVP Info) reggeli műsorában megerősítette, hogy Varsónak előzetesen jelezték Berlinből a Lukasenkával folytatandó telefonbeszélgetést.

Őszintén szólva furcsának tartom, hiszen ez bizonyos értelemben (elnökké) választásának elismerése

– jelentette ki.

Hozzátette: érti a helyzetet, de „nem jó lépésnek” tartja a történteket. Úgy látja: Németország és Franciaország jogosult arra, hogy beszélgetést folytasson a belarusz és az orosz partnerekkel, de „az adott kérdéskörben nem illetékesek”. Egyben hasznosnak nevezett minden olyan, Lukasenkának és Putyinnak adott jelzést, amely „határozottan elítéli” eddigi lépéseiket a belarusz határon zajló válság kapcsán. Az ügyben szerdán Witold Waszczykowski, a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) európai parlamenti képviselője, volt külügyminiszter is nyilatkozott a PAP hírügynökségnek. Felidézte:

az EU nem ismerte el Lukasenkát a vitatott tisztaságú tavalyi elnökválasztás után, Merkel viszont a telefonbeszélgetéssel jóváhagyta a belarusz diktátor játszmáját

– fogalmazott.

Szerinte Minszk – Moszkva támogatásával – azért idézte elő a migránsválságot, hogy tárgyalásokat kényszerítsen ki az EU-ból. „Ilyen értelemben nagyon negatívan értékelem Merkel beszélgetését Lukasenkával” – szögezte le, kifogásolva azt is, hogy a német kancellár az EU hivatalos struktúráin kívül kezdett tárgyalni. Kedden a PiS elnöke, Jarosław Kaczyński a lengyel közszolgálati rádiónak nyilatkozva hasznosnak nevezte, ha a lengyel–belarusz határon fennálló helyzetről szélesebb nemzetközi fórumon is tárgyalnak. „Viszont nem olyan módon, hogy a fejünk felett egyeztetnek, márpedig ilyen javaslatok is jöttek” – tette hozzá. Aláhúzta: a helyzet nemzetközi szintű megoldása keresésének helytelen módja csak tovább mélyítheti a válságot. A Macron–Putyin telefonbeszélgetésről a francia elnöki hivatal hétfőn közölte:

Macron a lengyel–belarusz határon kialakult helyzet rendezését támogatta, mindenekelőtt figyelembe véve az eszközként felhasznált bevándorlók iránti humánus tiszteletet.

A felek viszont különbözőképpen ítélik meg a jelenlegi válság okát. A Merkel–Lukasenka beszélgetésből a berlini kormány sajtóirodája a migránsoknak nyújtandó humanitárius segítséget emelte ki, valamint azt, hogy meg kell akadályozni a belarusz határon fennálló helyzet eszkalálódását. A felek a közlemény szerint megegyeztek, hogy az adott kérdéskörben folytatják az együttműködést.

Borítókép: a fehérorosz elnöki sajtószolgálat által közreadott képen Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő kormányülésen vesz részt Minszkben 2021. november 16-án (Fotó: MTI/EPA/Fehérorosz elnöki sajtószolgálat)