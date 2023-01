Mi lesz a háborús romokra festett Banksy-alkotások sorsa?

A Banksy-alkotások az anyagi értékükön túl azért is fontosak Ukrajnának, mert az orosz invázióval identitásukat és ezzel együtt kultúrájukat is fenyegetve érzik. Míg egyesek úgy látják, a remekműveknek ott kell maradniuk, ahol vannak, mások attól tartanak, az utcai festmények is megsemmisülhetnek a harcokban vagy ismét megkísérelhetik ellopni őket, nem beszélve arról, hogy a téli fagyok és a hóesés sem tesz jót nekik. Az is kérdéses továbbá, hol lehetne jobban megóvni a műveket, miközben háború dúl az országban.

Meg kell őrizni ezeket az alkotásokat, hiszen a művészi kifejezés rendkívül erőteljes üzenet

– hangsúlyozta Katerina Csujeva ukrán kulturális miniszterhelyettes. Hozzáfűzte: a kulturális relikviákat kötelességük megóvni a jövő nemzedékeinek, mint ahogy a második világháború után is megtartották azokat.

Ugyanakkor a Neo-Eco francia jótékonysági szervezet, amely Hosztomel újjáépítésében segédkezik, más ötlettel állt elő. Szerintük el lehetne árverezni a falból már egyébként is kivágott festményt – amelyet a lopási kísérlet után a rendőrség foglalt le –, és az abból befolyó összeget az ukrán város újjáépítésére kellene használni. Hosztomel lakosai már a város polgármesterével is megbeszélést folytatnak az ügyben, hogy támogassák-e a jótékonysági szervezet javaslatát. – Sokan úgy látják, hogy ezek az emlékművek az ő szenvedésüket szimbolizálják – hangoztatta Bart Gruyaert, a Neo-Eco társalapítója. A már lefoglalt és a többi, egyelőre az utcán lévő alkotás sorsáról azonban várhatóan végül az ukrán kulturális minisztérium dönt majd.

Fényképet készít egy férfi a háború során megrongálódott épület egyik falára festett alkotásról Irpinyben 2022. november 13-án. A falfestményt feltehetően Banksy brit graffitiművész készítette

Fotó: Andrew Kravchenko

Borítókép: 2022. december 3-i kép Banksy brit graffitiművész egyik stencilképéről egy szétbombázott lakóépület falán a Kijev megyei Horenkában. Az ismeretlen személyazonosságú politikai aktivista novemberben több ukrán településen is készített szatírikus üzenetû falfestményt. Banksy társadalmi mondanivalójú alkotásai számos országban feltűntek az utóbbi években (Fotó: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk)