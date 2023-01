Támadják a koszovói rendezési tervet Szerbiában, az államfő kész lemondani

Alekszandar Vucsics államfő vasárnap este tájékoztatta a Szerb Haladó Párt (SZHP) vezetőit a rendezési tervről, amelyet pénteken ismertettek az olasz, a német, a francia és az amerikai kormány, valamint az EU képviselői – írja a VN Agency.

A legnagyobb szerb pártot megosztja a javaslat. Amíg Vucsics a nemzetközi közösségnek jelezte, hogy nem zárkózik el a terv elfogadásától, addig párttársai egy része bírálta, sőt elfogadhatatlannak minősítette az indítványt. Egyesek arra szólítottak fel, hogy Szerbia szakítsa meg a tárgyalásokat Koszovóval kapcsolatban az Európai Unióval és az Amerikai Egyesült Államokkal – számolt be a szerb közmédia.

Darko Glisics, az SZHP Végrehajtó Bizottságának elnöke az ülés után elmondta: Alekszandar Vucsics bejelentette, kész lemondani az elnöki posztról. Mint Vucsics fogalmazott: ha valaki azt gondolja, hogy nála jobban tudja vezetni az országot, akkor rajta, ő átadja a helyét. A szerb köztársasági elnök ezután otthagyta a megbeszélést.

Darko Glisics az ülést követően a Pink Televíziónak úgy nyilatkozott: ha Alekszandar Vucsics lemond, akkor az a Szerb Haladó Párt végét is jelenti. Ezt követően pedig a „legsötétebb és legrosszabb” forgatókönyv következik a balkáni ország számára, amire gondolni sem szabad – tette hozzá a párt felháborodott politikusa. Glisics azonban nem fejtette ki, milyen lemondásról beszélt Alekszandar Vucsics, a párt vezetéséből távozna, vagy az államfői tisztségből.

A szerb államfő nemcsak a pártját, hanem a szerb kormányt is tájékoztatja a javaslatról hétfőn, majd este televíziós beszédet intéz a néphez Koszovóról és a rendezési tervről. Ezt megelőzően a hétvégén az Instagramon közölt egy rövid videót az elnök.

Alekszandar Vucsics kiemelte: soha nem titkolta el az emberek elől a fontos dolgokat. Mint fogalmazott, sok gonddal kell szembenézni a jövőben, ezért egységre van szükség. Azt mondta: mindenekelőtt a szerb lakosság támogatására van szüksége, ezért hétfő este minden témáról és problémáról tájékoztatást ad, és kifejti, milyen választási lehetőségei vannak az országnak.

Megvédjük, megóvjuk Szerbiát. Éljen Szerbia!

– zárta videóját az elnök.

A kormányfő és a külügyminiszter Vucsics pártján

A miniszterelnök kiállt a szerb államfő politikája mellett. A rendezési tervre Ana Brnabics kormányfő így reagált:

Fontos számunkra, hogy továbbra is minden fronton harcoljunk Szerbiáért. Mindent nyíltan és átláthatóan közlünk a nemzettel. Minden nehéz döntést eléjük tárunk, de a felelősség a miénk.

Hasonlóan tett Ivica Dacsics külügyminiszter, a haladók koalíciós partnere is. A szocialista politikus azt mondta: Vucsics, mint mindig, nagyságot és erőt demonstrált, tiszta szándékot mutatott a Pristinával való párbeszéd folytatására. Ezzel is azt bizonyította, hogy kész részt venni a politikai megoldás keresésében, és megelőzi azt is, hogy támadások érjék az országot, amiért nem hajlandó a dialógusra.

Dacsics hozzátette: amennyiben a francia–német javaslat Szerbia európai jövőjét jelenti Koszovó elismerése nélkül, és ez hozzájárul a viszonyok normalizálásához, a Szerbiai Szocialista Párt kész megszavazni a tervet.