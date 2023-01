Tapinthatóvá vált a feszültség a Balkánon

Valójában azonban sejthető volt, hogy senkinek nem érdeke a mostani bonyolult helyzetben még tovább szítani a feszültséget, és egyszerre csak mintha (majdnem) mindenki belátta volna, hogy nem jött még el az ideje, így a feszültség is enyhült. A letartóztatott szerb rendőrt hazaengedték, igaz, továbbra is házi őrizetben marad. A szerbek – még ha ímmel-ámmal is – lebontották a barikádokat, felszabadították a határátkelőkhöz vezető utakat. A pátriárkának is lehetővé tették, hogy az ortodox karácsonyra – melyet január 7-én ünnepeltek – beutazzon Koszovó területére. Ugyanakkor az alapkonfliktust tekintve az ellentét továbbra is kibékíthetetlennek tűnik:

Koszovó nem fog lemondani függetlenségéről, de az is nehezen elképzelhető, hogy Szerbia azt hajlandó lenne belátható időn belül elismerni.

Mindeközben nyilván vannak olyanok is, akiknek nem érdekük a helyzet rendezése. A közelmúltban felmerült egy német–francia tervezet, amelyben arra utaló jelek vannak, hogy a hidegháború idején kettészakadt Németország mintájára kívánják rendezni Szerbia és Koszovó kapcsolatait. Belgrád elfogadná Koszovó függetlenségét, de úgy, hogy hivatalosan azt nem ismeri el. Pristinának pedig be kellene tartania az eddig kötött megállapodásokat, közülük elsősorban az ország északi részének magas fokú autonómiát biztosító szerb önkormányzatok közösségének létrehozását. Valójában itt a helyzet megfordulni látszik olyan szempontból, hogy amíg a koszovói albánok autonómiatörekvései, illetve az azok elfojtását célzó szerb fellépés vezetett a tartomány önállósulásához, most azon belül a szerbek próbálnak hasonló módon hasonló célokat elérni.

A balkáni térségben azonban nem csak a Belgrád és Pristina közötti kapcsolatok élezik a feszültséget.

Mivel a népszámlálási adatok szerint Vukováron a szerbek aránya kevesebb mint harminc százalék, a horvátok megszüntették a kétnyelvű táblákra vonatkozó kötelezettséget. Ivica Dacsics szerb külügyminiszter viszont Horvátországba utazott, ahol olyan kijelentéseket tett, hogy ha a szerbek és horvátok nem is értenek mindenben egyet, egymás mellett kell élniük és felismerni közös érdekeiket.

A horvátok pedig, miután bevezették az eurót, rájöttek, hogy sok minden olcsóbb Szerbiában. Kezd felvirágozni a bevásárlóturizmus. Sörért, dohánytermékekért, sóért, élelmiszerért utaznak át. Ezeket a termékeket 20–40 százalékkal olcsóbban szerezhetik be, sőt bizonyos feltételekkel még az áfát is vissza lehet igényelni.