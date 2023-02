Bizalmatlansági indítvánnyal váltaná le a kormányt a spanyolországi Vox

Benyújtja a bizalmatlansági indítványt Pedro Sánchez ellen a spanyolországi Vox. A párt vezetője, Santiago Abascal csütörtökön sajtóközleményben jelentette be, hogy betartja szavát, mert mielőbb választásokat kell kiírni, és azt akarja, hogy a spanyol állampolgárok „visszakapják szavukat” az országot és a társadalmat érintő kérdésekben – írja az RTVE.

Abascal kiemelte, hogy február 27-én adja be az indítványt Ramón Tamames független elnökjelölttel az élen, akit a pártvezér „a nemzeti megbékélés szimbólumaként” jellemzett. A 89 éves közgazdász és politikus, aki korábban a Kommunista Párt (PCE) és az Egyesült Baloldal tagja is volt, de később rövid időre csatlakozott a Demokrata és Szociális Centrumhoz (CDS) is, elfogadta Santiago Abascal ajánlatát.