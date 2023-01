Egy kiutasított migráns követte el a spanyolországi templomi merényletet

Egy kiutasított marokkói illegális bevándorló követte el a szerda esti spanyolországi támadást. A rendőrség csütörtök reggeli tájékoztatása szerint a férfi tavaly június óta várt a kiutasítási parancsra, amit nemrégiben meg is kapott. Emellett megfigyelés alatt tartották azért is, mert terrorista csoportokkal állt kapcsolatban, tehát fennállt a veszélye, hogy radikalizálódik és terrortámadást követ el, ami végül szerda este be is következett.

A 25 éves Yasin Kanza a dél-spanyolországi Algeciras (Cádiz provincia) egyik templomába rontott be egy bozótvágó késsel, majd nyakon szúrt egy lelkészt, aki súlyosan megsérült. Ezután átment egy másik templomba, ahol az oltárt takarító sekrestyésre támadt rá.

Az áldozat, akit a marokkói papnak hitt, szemtanúk elmondása szerint még ki tudott menekülni az épületből, de a támadó utánament és halálra késelte. Az EFE hírügynökségnek a környéken tartózkodók azt mondták, hogy a férfi a támadások előtt Allah neve mellett azt kiabálta, hogy „halál a keresztényekre”.

A rendőrség nem sokkal később a helyszínre ért, így meg tudták fékezni a további ámokfutást, és őrizetbe vették a gyilkost. Csütörtökön házkutatást tartottak algeciarasi otthonában, ahonnan digitális eszközöket foglaltak le, valamint megtalálták a gyilkossághoz használt machete hüvelyét is. A hatóságok egyelőre nem találtak arra utaló jeleket, hogy bármelyik terrorszervezet utasítást adott volna a merénylet elkövetésére, emiatt úgy vélik, hogy Kanza magányos dzsihadistaként lépett akció.