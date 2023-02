Jobboldali fordulat jöhet Madridban

– A legvalószínűbb forgatóköny az idei decemberi választások után az, hogy a Néppárt koalíciót köt a Voxszal, utóbbi pedig néhány minisztériumot, például a belügyi és a szociális ügyekkel foglalkozó tárcát irányítaná – mondta lapunknak Jorge González-Gallarza, a madridi Fundación Civismo kutatóintézet munkatársa.

A májusi önkormányzati és regionális választások után Spanyolországban decemberben parlamenti választásokat tartanak, amelyeken az előrejelzések szerint az országot 2018 óta irányító szocialista Pedro Sánchez miniszterelnök vereséget fog szenvedni.

A felmérések alapján a szocialisták támogatottsága 28-ról 26 százalékra fog csökkenni a legutóbbi választásokhoz képest, koalíciós partnerüké, a szélsőbaloldali Podemosé 13-ról 11-re. Velük szemben a konzervatív Néppárt 21-ről 32 százalékra növelheti szavazatainak arányát, a jobboldali Vox pedig 15 százalékon marad.

Jorge González-Gallarza úgy véli, kormányzásuk alatt a szocialisták meghajoltak a feminista csoportok és a szexuális kisebbségek akarata előtt. A szakértő bírálta többek között a spanyol parlament által a napokban elfogadott úgynevezett transztörvényt, amely szerint már 16 éves kortól, szülői belegyezés, orvosi szakvélemény vagy megelőző hormonkezelés nélkül bárki nemátalakító műtétnek vetheti alá magát. Kritizálta a szexuális bűncselekményekre vonatkozó törvény módosítását is, amely ugyan súlyosbítja a nemi erőszak miatt kiszabható büntetést, de mivel könnyíti az egyéb szexuális bűncselekményekre kiróható enyhébb büntetéseket is, a Vox szerint ennek eredményeképpen minden férfit potenciális szexuális ragadozóként bélyegez meg. Nem beszélve arról, hogy egy jogi kiskapu miatt több száz valódi szexuális bűncselekmény-elkövetőt szabadítottak ki a börtönből. A Vox e törvények visszavonására tett ígéretet, ám a neoliberális szavazókat is a támogatói között tudó Néppárt kevésbé harciasan tiltakozott.

Mindenesetre Jorge González-Gallarza szerint az a hír járja, hogy a jelenlegi esélyegyenlőségi minisztériumot családügyi tárcává fogják átalakítani, ami a családalapítást fogja ösztönözni.

A Vox egyébként a magyar mintát követve Kasztília és León autonóm közösségben – ahol a Néppárttal van koalícióban – olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amelynek értelmében a terhességmegszakítás előtt 4D-s ultrahangot és a szívverés meghallgatását ajánlják fel a nőknek, ezzel is hangsúlyozva a magzatok élethez való jogát.

Jorge González-Gallarza azt is a szocialisták szemére veti, hogy engedményeket tettek a katalán szeparatistáknak, akiknek a támogatása nélkül nem lenne meg a többségük a spanyol parlamentben. Eltörölték ugyanis a lázadás bűntettét és azt súlyos rendbontásként kezelik ezentúl, így akik a függetlenség jegyében tömegeket mozgatnak meg és erőszakos utcai megmozdulásokat szerveznek – például Katalóniában –, mostantól tizenöt helyett legfeljebb öt évre kerülnek börtönbe.

A konzervatív szavazók azt várják majd egy új jobboldali kormánytól, hogy ne engedjen a szeparatisták követeléseinek, hanem korlátozzák a befolyásukat

– magyarázta a szakértő. A Vox ennél tovább menne: népszavazást tartana a katalán, baszk és más függetlenségpárti erők betiltásáról.

Arra a kérdésünkre, hogy a Fidesz, a Vox és más, hasonló gondolkodású konzervatív pártok egyetlen európai pártcsaládba tömörülhetnek-e majd a jövő évi európai parlamenti választások előtt, Jorge González-Gallarza kifejtette: a Fidesz kilépése az Európai Néppártból felgyorsította ugyan az erre irányuló tárgyalásokat, de komoly előrelépés nem történt. A lényeg az, hogy a jobboldali képviselők szavazataikkal akadályozzák meg az EU föderális és progresszív intézkedéseit.

Európa demográfiai válsággal szembesül. Ha nem fordítjuk meg a demográfiai trendeket, az európai országok a gazdasági túlélés érdekében kénytelenek lesznek hatalmas számú bevándorlót befogadni, ami kulturális változásokat fog eredményezni, ezt pedig az átlagpolgár nem fogja tolerálni.

Ironikus módon ez az út vezethet a jobboldali pártok sikeréhez. Hosszú távon azonban muszáj megfordítani a demográfiai trendeket, mint ahogy teszi Magyarország és kisebb mértékben Lengyelország. Nemrég Svédország és Olaszország is jobboldali kormányt választott, remélhetőleg Spanyolország is így tesz az év végén – zárta gondolatait Jorge González-Gallarza.