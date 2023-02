Jobboldali győzelem várható az olasz helyhatósági választásokon

Szilárd és erős az Olaszországot kormányzó jobbközép koalíció – mutattak rá az olasz kormány tagjai, akik a hétvégén esedékes helyhatósási választásokra készülve elmondták, büszkék arra, amit a kormányalakítás óta eltelt száz napban közösen valósítottak meg. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, az Olasz Testvérek párt elnöke közölte, a február 12–13-i helyhatósági választásokon is győzedelmeskedni fognak az összefogásnak köszönhetően. „Az utóbbi időben többen megpróbáltak szétválasztani, meggyengíteni, de nyíltan leszögezem, sohasem fog sikerülni nekik” – vélekedett a koalíció ellen irányuló támadásokról Silvio Berlusconi, a Hajrá, Olaszország! párt vezetője. Hangsúlyozta: hiába próbál a baloldali sajtó a jobbközép szövetségesek közé éket ütni és belső megosztottságot vizionálni. Hasonlóan jó kapcsolatokról számolt be Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga főtitkára is: úgy fogalmazott Meloni és Berlusco nemcsak munkatársai, hanem barátai is.

Salvini ugyanis abban reménykedik, hogy a jobbközép közös jelöltje, Attilio Fontana húsz százalékponttal előzi majd meg a választásokon induló jelölteket és folytathatja a kormányzást Lombardiában.

A kormányfő-helyettes hangsúlyozta, a jól bevált vezetőket nem szabad lecserélni. Fontana vezetése alatt ugyanis Lombardia tartománya Európa legfejlettebb iparvidékévé vált. Az Ipsos közvélemény-kutató intézet felmérései is Fontana győzelmét jósolják: várhatóan a voksok 45 százalékát is megszerezheti. Utána következik a baloldali Demokrata Párt és az Öt Csillag Mozgalom jelöltje, Pierfrancesco Majorino 33,8 százalékkal, majd a centralista koalíciónak számító Élő Olaszország és Akció pártok közöse jelöltje, Letizia Moratti 19 százalékkal.

Lazio tartományban a tömegközlekedés, az egészségügy és a hulladékmegsemmisítés problémái kerültek a választási kampányok középpontjába – olyan megoldandó kérdések, melyekkel az elmúlt tíz évben Nicola Zingaretti baloldali kormányzónak nem sikerült megbirkóznia.

A felmérések azt mutatják, Lazióban is jó esélyei vannak a győzelemre a jobbközép jelöltjének, Francesco Roccának, aki a szavazatok akár 41 százalékát is megszerezheti. A balközép közös jelöltje Alessio D’Amato: neve nem ismeretlen az olaszok számára, ugyanis ő volt a tartomány egészségügyi tanácsosa. Becslések szerint a szavazók 34 százaléka voksolhat rá. Az Öt Csillag Mozgalom színeiben pedig Donatella Bianchi indul, aki a szavazatok 20 százalékát szerezheti meg.