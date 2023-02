Kétszáz óra után is találnak még túlélőket a romok alatt

Csodával határos megmenekülésekről számolt be a török sajtó még a földrengés utáni kilencedik napon is. Nem túlzó a jelző, hiszen mint korábban megírtuk, oxigén és víz nélkül legfeljebb napokig lehet életben maradni a romok alatt, ráadásul a térségben meglehetősen mostoha az időjárás, így az áldozatokat a kihűlés is fenyegeti.