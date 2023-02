Meddig lehet életben maradni a romok alatt?

Van még esély túlélőket találni, egyáltalán meddig maradhat életben valaki a romok alatt? – merül fel a kérdés több mint 48 órával a pusztító törökországi és szíriai földrengések után. Nos, a válasz több tényezőtől függ, amik közül a legszűkebb keresztmetszet az oxigén és a víz.

Szakértők egyetértenek abban, hogy ha a romok alatt van elegendő levegő és netán folyadék, akkor akár napokat is át lehet vészelni.

Az élelem ebben a tekintetben nem olyan lényeges, hiszen míg anélkül akár hetekig is kibírja egy egészséges szervezet, addig víz nélkül mindössze néhány napig, legfeljebb tíz napig. Persze itt a legnagyobb gondot az okozza, hogy óriási szerencse kell ahhoz, hogy valaki éppen valamilyen folyadék közelében rekedjen a mélyben.

Tűzoltók túlélők után kutatnak egy összeomlott épület romjai között a dél-törökországi Gaziantep városban 2023. február 8-án. Fotó: MTI/AP/Kamran Dzsebreili

Ezenkívül más tényezők is szerepet játszhatnak.

Törökországban és Szíriában ezek közül most a legfontosabb az időjárás: mivel a hőmérséklet napközben sem több 5 Celsius-foknál, éjszaka pedig –5 Celsius-fokot is mértek, könnyen kihűlhetnek az emberek.

Sok múlik az áldozat általános egészségi állapotán, hogy szenvedett-e valamilyen sérülést, a környezetén és végső soron a szerencséjén. A kutató-mentő csapatok a legtöbb bajbajutottat általában az első 24–48 órában mentik ki, utána vészesen fogynak az esélyek. A BBC szerint az ENSZ gyakorlata az, hogy négy-öt nappal azután fújják le a kutatást, hogy van olyan nap, mikor már nem találnak túlélőre.

A rekorder alighanem egy Evans Monsigrace nevű férfi, akire a 2010-es haiti földrengések utáni 28. napon találtak rá. Elmondása alapján éppen egy összeomlott piac alatt rekedt, így élelme és vize is volt bőven. Egy Reshma nevű nőre pedig a 2013-as bangladesi földrengést követően 17 napra bukkantak rá, de neki is szerencséje volt, szárított étellel és vízzel is el volt látva.

Borítókép: A nyolcéves Yigit Cakmakot sértetlenül mentik ki egy összedőlt lakóépület törmeléke alól a dél-törökországi Hatay tartományban 2023. február 8-án (Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin)