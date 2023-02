Kínába utazik Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök

Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására hivatalos látogatásra Kínába utazik február 28. és március 2. között Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök − jelentette be Hua Csun-jing kínai külügyi szóvivő szombaton.

Hszi Csin-ping és Lukasenka tavaly ősszel minden területre kiterjedő stratégiai partnerséget jelentett be a két ország között Üzbegisztánban. Az ukrajnai háború évfordulóján, pénteken a kínai és belarusz külügyminiszter telefonon egyeztetett, melynek fő célja a politikai bizalom elmélyítése volt Peking és Minszk között − számolt be az al-Dzsazíra hírportál. Emellett Kína biztosította Belaruszt, hogy továbbra is támogatja stabilitásának megtartásában, valamint ellenzi, hogy külső erők beavatkozzanak Belarusz belügyeibe.

A kínai külügyminiszter elítélte a Minszkkel szembeni „illegális” egyoldalú szankciókat is, utalva ezzel az Egyesült Államok és szövetségesei, valamint az Európai Unió által kivetett büntetőintézkedésekre.

Belarusz délen Ukrajnával határos, és Moszkva szempontjából fontos szerepe van Oroszország Ukrajna elleni háborújában. Minszk ugyan többször leszögezte, hogy nem lép be a háborúba, ha nem éri külső támadás, de területén állandó jelleggel orosz csapatok állomásoznak, és az ukrajnai háború kezdetén Oroszország felvonulási területként használta.

Kína pénteken egy 12 pontos ukrajnai béketervet terjesztett elő.

Borítókép: Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő (Fotó: Reuters/Andrea Verdelli)