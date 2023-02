Dohányzási tilalmat vezethet be Norvégia

Norvégiában viszonylag alacsony a naponta dohányzók aránya, mindössze a felnőtt lakosság hét százaléka, ennek ellenére évente körülbelül 6000 ember hal meg közvetlenül a dohányzás következtében. A norvég kormány ezért most a dohányzás szigorítását tervezi.

A nyilvánosságra került információk szerint megtilthatják a 2010 után születetteknek, hogy a jövőben dohánytermékeket vásároljanak, azaz ők már sohasem lesznek jogosultak ezeket fogyasztani.

Ingvild Kjerkol egészségügyi miniszter márciusban fogja ismertetni az új népegészségügyi jelentést, illetve a kormány új dohánystratégiáját, melyről már tudni lehet, hogy annak hosszú távú célja a dohányzásmentes társadalom létrehozása, írta meg a VG norvég hírportál. Legutóbb 2004-ben szigorították jelentősen a dohányzást Norvégiában, akkor többek között betiltottak a zárt helyen történő dohányzást. Ennek is tulajdonítják a szakemberek, hogy az akkori 33 százalékos dohányosrészarány hét százalékra csökkent.

A norvég rákszövetség üdvözölte a kormány szándékát és azt javasolta, hogy tiltsák be az ízesített dohánytermékeket azok részére is, akik most még legálisan juthatnak hozzá. A fogínyre helyezhető fogyasztási dohány, a snus ízesített változatai rendkívül népszerűek Norvégiában, elsősorban az édesgyökér- és mentaízűek, de kedvelt a bergamottal ízesített, illetve az earl grey-s is.

A snus fogyasztása nem, de az értékesítése egyébként már most is tiltott az egész Európai Unióban, ami alól egyedül Svédország a kivétel.

Új-Zélandon már 2022-ben bevezették azt az új törvényt, ami szerint dohányzási tilalmat rendeltek el a 2008 után születettek számára, ami azt jelenti, hogy ők legálisan már sohasem vásárolhatnak dohányt. Az országban így évről évre csökkenni fog azoknak a száma, akik dohányt vásárolhatnak, és a következő generációk soha sem fognak tudni legálisan cigarettát vagy más dohányterméket vásárolni.

