David Pressman szerint Magyarország fontos pillanat előtt áll

Erősödik az amerikai nyomásgyakorlás

A magyar kormány több nemzetközi ügyben is olyan álláspontot képvisel, amely elsősorban az ország érdekeit tartja szem előtt. Ez így volt a globális minimumadó kapcsán is, amelyet végül azért nem akadályoztunk meg, mert hazánk elérte, hogy nálunk az iparűzési adót is beleszámítsák a teherbe. Ennek ellenére Amerika mégis felmondta a Magyarországgal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. A Századvég szerint politikai nyomásgyakorlás áll a háttérben.

Borítókép: David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok új budapesti nagykövete az érkezése után tartott sajtótájékoztatón a Liszt Ferenc-repülőtéren 2022. szeptember 2-án. (Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd)