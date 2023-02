Erősödik az amerikai nyomásgyakorlás

Egy éve tört ki az orosz–ukrán háború. A magyar kormány kezedtől fogva kitart az álláspontja mellett, miszerint mielőbbi békére és tárgyalásokra van szükség. Az Egyesült Államok azonban hónapról hónapra emeli a tétet, ami a fegyverszállításokat és Ukrajna pénzügyi támogatását illeti. Ehhez igazodik a brüsszeli vezetés is. A tengerentúli hatalom nem nézi jó szemmel Magyarország politikáját, amely a háborúval kapcsolatban és más nemzetközi ügyekben is hazánk érdekeit tartja elsődlegesen szem előtt. Ez következményekkel is jár.

Így például az Egyesült Államok nem módosított a júliusban bejelentett döntésén, immár hivatalosan is egyoldalúan felmondta a Magyarországgal kötött, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.

A Századvég Alapítvány a részletekkel kapcsolatban lapunknak jelezte: miután a magyar kormány elsősorban a háborús inflációt kompenzálandó, illetve az ország gazdasági versenyképességének megtartása érdekében elutasítóan reagált az Egyesült Államok által napirendre tűzött globális minimumadó bevezetése kapcsán, Amerika tavaly nyáron felmondta a hazánkkal 1979-ben megkötött, kettős adóztatás elkerülését célzó szerződést.

Az amerikai vezetés annak ellenére kitartott a döntése mellett, hogy Magyarország végül nem állt a globális minimum adó útjába. A tárgyalásokon a kormány ugyanis elérte, hogy a magyar iparűzési adó beleszámítson a teherbe. Azaz: a globális minimumadót úgy lehet alkalmazni itthon, hogy nem kell adót emelni. Ezzel nem csorbult a magyar adórendszer versenyképessége.