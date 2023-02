„CIA-s forgatókönyvet erőltetnek Budapesten”

— Hogyan került kapcsolatba Magyarországgal?

— Tavaly felszólaltam a CPAC Hungary-n, a konzervatívok nemzetközi seregszemléjén Budapesten. Ezzel kezdődött klubunk, a New York-i fiatal republikánusok klubjának és az Alapjogokért Központnak az együttműködése. Orbán Viktor támogatói vagyunk, többször kifejeztünk szolidaritásunkat a politikájával kapcsolatban, és tavaly neki ítéltük a John Foster Dulles-díjat. A mostani programom már a májusi, újabb CPAC Hungary-re való felkészülés jegyében zajlik: együttműködési megállapodást írtunk alá az Alapjogokért Központtal. Gyümölcsözőnek és termékenynek ígérkezik ez a kapcsolat.

— Miért tartja fontosnak a CPAC-et Budapesten?

— Több más helyen is tartanak ilyen rendezvényt a világban, de Európában a magyarországi az első, és más vonatkozásban is talán a legfontosabb. Itt olyan ország a házigazda, amelynek tényszerű politikai változásokat végrehajtó konzervatív kormánya van. Eredményei a bel- és a külpolitikában is egyedülállóak. A CPAC Hungary pedig transzatlanti csomópontként szolgál az európai és amerikai konzervatív mozgalmak között.

Lehetőséget ad az eszmecserére, ami azért fontos, mert országainkban gyakran hasonló problémákkal szembesülünk, de a megoldásoknak olykor híján vagyunk. Magyarország megmutatta, hogy megoldásokkal is szolgál a Nyugat problémáira.

— Melyekre?

— Hol is kezdjem? A tömeges migrációra, a nyitott határokra, a globalizáció problémáira, a kultúráéra, a baloldalnak a Nyugat hagyományos, zsidó-keresztény értékei ellen indított támadására, a woke-ideológia és a transzgenderizmus előretörésére. Ezekkel a Nyugatnak mindenütt szembe kell néznie, de nagyon kevés országnak sikerült egyelőre hatásos konzervatív ellentámadást indítania velük szemben.

Magyarország ebben egyedülálló, és reményt, ösztönzést ad másoknak. Az amerikai repulikánusok is úgy tekintenek rá, mint követendő konzervatív-populista modellre.

— Amikor egy éve itt járt Will Witt konzervatív influenszer, neki is felvetettem: az amerikai republikánusokat nem agilis fiataloknak képzeli az ember, mint mondjuk ön — és főleg nem New Yorkban. Mitől különleges a klubjuk?

— A miénk a fiatal republikánusok legrégebbi, 1856-ra visszavezethető, egyben a legnagyobb klubja az Egyesült Államokban akkor is, ha a demokraták a mi államunkban erősebbek. Több mint ezerkétszáz tagdíjfizetőnk van, több tízezreket érünk el a közösségi médiaplatformokon keresztül. Manhattani gálaestünkön hatszáz vendég jelent meg, köztük Takács Szabolcs washingtoni magyar nagykövet. Különlegességünket részben New York maga adja: a metropolisz vonzáskörzetében mintegy húszmillió ember él, a média központja vagyunk, rengeteg kampánypénz gyűlik össze.

Igaz, hogy az amerikai fiatalok inkább a baloldal felé orientálódnak, de annál nagyobb szükség van olyan szervezetekre, mint mi vagy a PragerU, hogy politikailag és kulturálisan szembeszálljunk a baloldali befolyással.

Tagjaink jellemzően fiatal diplomások, akik jogi pályán, a médiában, a pénzügyi világban vagy az ingatlanfejlesztésben küzdik fel magukat a szamárlétrán. New York számos republikánust adott már az Egyesült Államoknak a felső szinteken. Donald Trump nemcsak szülötte, de terméke is a városnak, sőt ugyanannak a városrésznek, Queensnek, ahonnan én is származom. Ő egy új, populista, New York-i republikánus stílust képvisel, és sikerében szerepet játszott, hogy közös platformra hozta a vidéki, illetve a nagyvárosi amerikai szavazókat.