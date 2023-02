Donald Trumpot méltatja hamarosan megjelenő könyvében Ron DeSantis

− Trump egyfajta egyedülálló „sztárerőt” hozott a versenybe − áll Ron DeSantis floridai kormányzó jövő kedden megjelenő Courage to be Free (Bátorság szabadnak lenni) című könyvében. A republikánus politikus a 2016-os elnökválasztási verseny kapcsán méltatta az egykori elnököt, aki most legfőbb vetélytársa lehet a jövő évi előválasztáson. Sokan ugyanis úgy gondolják, hogy DeSantis könyve egyfajta előjele elnökjelölti ambíciói bejelentésére, s ez nem is alaptalan. A kormányzó korábban is írt már könyvet, melynek megjelenésének időpontja összeegyeztethető DeSantis politikai karrierjének kezdetével. Abban a könyvben éppen Barack Obama akkori elnök − a kötetet 2011-ben adták ki − politikáját boncolgatja és kritizálja az akkor a kongresszus alsóházának képviselőhelyére pályázó, harmincas éveiben járó haditengerészeti ügyész.

Tudtam, hogy Trump támogatásának köszönhetően a floridai republikánusok megismerik a nevemet, és biztos voltam benne, hogy jó jelöltnek fognak tartani

− ismeri el a korábbi elnök szerepét 2018-as kormányzóvá választásában DeSantis.