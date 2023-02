A kínai technológia, ami ellen az amerikai légvédelem is hatástalan lehet

Kínai katonai mérnökök olyan technológia fejlesztésén dolgoznak, amely a legmodernebb légvédelmi rendszereket is hatástalanná teheti – derül ki a South China Morning Post angol nyelvű hongkongi hírportál cikkéből. Az új rendszer lényege, hogy az űrből hamis jeleket küldenek a túlterhelni kívánt rakétavédelmi rendszerek felé, ezáltal azok nem tudják, mely célpontok valósak és melyeket generáltak megtévesztésre. A projektet ebben a hónapban mutatták be először a nyilvánosságnak, valamint közölték, hogy annak működését igazoló számítógépes szimulációt is végeztek. Mivel a tesztek pozitív eredménnyel zárultak, így a fejlesztés a következő fázisába léphet.

A légvédelem túlterhelése

A támadás színlelése a modern légi hadviselés egyik legrégebbi és leghatásosabb trükkje. Akkor mégis miben más a kínai projekt az eddigieknél? Ez a szimuláció részletes leírásából derül ki. Ennek során egy ballisztikus rakétát lőttek ki – mely nem volt felszerelve sem nukleáris, sem hagyományos robbanófejjel – egy képzeletbeli ellenségre, akinek légterét a legkorszerűbb légvédelmi rendszer védte. Miután elérte a megfelelő, atmoszférán túli magasságot, a rakéta három kisebb űrszondát lőtt ki, melyek műszerei felvették az ellenséges radarhálózat jeleit és „fantomjeleket” küldtek vissza.

Így a robbanófej nélküli rakétát sokkal nagyobbnak érzékelték, mint amilyen valójában volt. Ezért a szimulált ellenség elfogórakétát lőtt ki a „szellemrakétára”.

A fantom űrcsapás folyamata. Fotó: Daily Mail

Ez a trükk hasonló ahhoz a régóta használt stratégiához, melynek során több repülőgép manipulált jeleket küld különböző frekvenciákon működő és különböző helyszíneken lévő radarok felé, mellyel egy teljes radarhálózat megtéveszthető. Ugyanakkor – áll a mérnökcsapat beszámolójában – egészen eddig nem gondolták, hogy ugyanezt az űrben is meg lehet valósítani. A szimulációban tesztelt három űrszonda csak a kezdet, a technológia ennél több zavarórendszerrel is felszerelhető, ennek köszönhetően rengeteg fantomjel küldhető az ellenséges légvédelem radarjaira.

Ez azért lényeges, mivel minden légvédelmi rendszer csak bizonyos számú célpontot tud semlegesíteni.

Ha a fantomjelek küldését követően vagy aközben valódi robbanófejjel felszerelt rakétákat indítanak, azok sokkal kisebb ellenállásba ütköznének.