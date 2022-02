Will Witt: „Valláspótlék a baloldaliság”

EGYESÜLT ÁLLAMOK

– Hétmillióan látták azt a videóját, amelyet kaliforniai egyetemistákkal, illetve mexikóiakkal forgatott: előbbiek elítélték a mexikói öltözékét, az utóbbiaknak tetszett. Egy New York-i parkban az ott pihenőktől pedig megkérdezte, van-e republikánus barátjuk – a válaszok egyöntetűen nemlegesek voltak. Miért szükséges ilyesfajta videókkal felrázni az amerikai jobboldalt?

– A konzervatív oldalon sokan kiábrándultak a republikánus politikusokból, hiteltelennek tartják őket, nem érzik úgy, hogy kiállnának az értékeikért. Való igaz: kevés közöttük az eredeti, hiteles szereplő. Például pénzt fogadnak el a Google-től, miközben ez az óriásvállalat korlátozza a szólásszabadságot. Amikor kimegyek forgatni, az emberek gondolkodását akarom megváltoztatni.

– Mi a sikere titka?

– A PragerU médiafelületnek, amelynek dolgozom, az a titka, hogy kiáll a konzervatív értékek mellett. Nonprofit média vagyunk, nem mondhatjuk meg az embereknek, hogyan és kire szavazzanak, de komoly hatásunk van. Felmérésünk szerint a felhasználóink hetven százaléka arról számolt be, hogy a tartalmaink befolyásolják, hogyan voksolnak majd. Ez érthető is: amikor szemügyre veszek egy jelöltet, én is azt nézem például, vallásos és hiteles személyiség-e. A PragerU is ezeket az értékeket támogatja.

– Az amerikai konzervatívokat inkább scrabble-t, betűkirakóst játszó idősebbeknek képzeljük, nem egy hátrafordított baseballsapkás srácnak, aki közterületen videózik. Jobboldali családba született?

– Egyáltalán nem, liberális ateista háttérből jövök. A dolgok az egyetemen változtak meg, olyan mértékű volt ott a baloldali intolerancia. Ennek köszönhetően lettem konzervatív, és vettem fel a kapcsolatot a coloradói republikánusokkal és a PragerU-val is, hogy változásokat érjek el. Számos konzervatív fiatal helyezkedik el újabban a médiában, de a politikában is szükség lenne új arcokra. Egy vicc, hogy a miénk a világ legerősebb hadserege és gazdasága, de a vezetőink egy értelmes mondatot nem tudnak kimondani.

– Mi volt a gond a Colorado Egyetemen?

– A baloldal is elismeri, hogy uralkodóvá vált az amerikai felsőoktatásban. Az állami egyetemek oktatóinak 92 százaléka a Demokrata Párt szimpatizánsa, és ha ez nem lenne önmagában elég, még ráadásul agitálnak is az osztályteremben az asszisztenseikkel együtt. Arra ösztönzik a hallgatóikat, legyenek ők is aktivisták.

– Mit lépett erre?

– Otthagytam az egyetemet. Elköltöztem Los Angelesbe, amely szörnyen liberális ugyan, viszont ott kaptam állást a PragerU-tól. Úgy éreztem, tennem kell valamit, és ők adtak ehhez médiafelületet.

Fotó: Bach Máté

– A Danube Institute rendezvényén egyfajta vallásként emlegette az amerikai baloldalt. Miért?

– Amerika rengeteget változott az utóbbi években. Az az ország, amelyben felnőttem, mára feledésbe merült. Ennek oka a vallássá lett baloldaliság. A kereszténység visszaszorul, ahogyan Nyugaton általában is, és a baloldali gondolkodás lép a helyére. Az ezredfordulón az amerikaiak 79 százaléka járt templomba, ez 49 százalékra zuhant vissza. De az embereknek továbbra is szükségük van valamire, ami értelmet ad az életüknek. Ezt a szerepet tölti be az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a Coviddal kapcsolatos hisztéria, a Black Lives Matter-mozgalom, az LMBTQ-ügyek és a transznemű nonszensz.

– Ön templomjáró?

– Igen, egy éve kereszteltek meg.

– Kései felismerés?

– Mondhatjuk, de jobb későn, mint soha. Életem eddigi legjobb döntése volt. Úgy éreztem, ezt kell tennem.

– Hogyan jön ki ma a másik oldallal? A videóiból az látszik, óriási a szakadék a konzervatív és a liberális Amerika között.

– Megvan az a helyzeti előnyöm, hogy liberális a hátterem, így jobban értem, hogyan és miért úgy gondolkodnak az ilyen emberek. Aki egész életében konzervatív keresztény volt, az kevésbé tudja felvenni ezt a nézőpontot. Én viszont számos jó beszélgetést köszönhetek a múltamból adódó megértésnek. Az ehhez kötődő meggyőzési stratégiákról szól könyvem is, a Hogyan nyerjünk barátokat és befolyásoljuk ellenségeinket? A választóvonal ellenére lehet még beszélgetni, de jól kell hozzá kérdezni.

– Mi lesz a döntő tényező a következő amerikai elnökválasztáson?

– A koronavírus-járvány kezelése – nincs kétségem efelől. Ennek az is része, hogyan kommunikálnak a politikusaink ezzel kapcsolatban.

– Mit gondol, valóban újraindul-e Donald Trump, és ha igen, nyer-e?

– Igen, szerintem olyan irányban haladnak a dolgok, hogy újraindul. Bizonyos kijelentései nem arattak sikert a konzervatív oldalon, ezért veszített valamennyit a táborából. Nem tart ott, ahol 2016-ban vagy 2020-ban. De abból kiindulva, hogy mennyire visszaveti ma az országot Joe Biden rendszere, úgy gondolom, Trumpnak van esélye a győzelemre.

– Mi a gond Bidennel?

– A legrosszabb elnökünk a valaha volt összes közül, szörnyűek a népszerűségi mutatói. A legtöbbször azt sem tudja, hol van. De az alelnöke, Kamala Harris sincs képben, mindenki utálja. Nem szeretnek valakit csak azért, mert fekete nő, aki szembeszállt a fehér férfiak uralmával. Az embereket ma az érdekli, mit tudnak a családjuknak biztosítani, van-e munkájuk. Mármost a bűnözés az egekbe szökött Amerikában, és egyre több a koronavírusos fertőzés is. Az infláció rekordot döntött. Az ígéreteiket nem tartják be, minden csak rosszabb lett. Az emberek többsége ma Biden ellen van, ha nem is feltétlenül a republikánusok mellett. Harris, akit Biden helyére akarnak majd léptetni, Hillary Clintonnal tárgyalgat titokban. Tegye csak, ez a biztos vereség receptje!

– Mi a benyomása, miben különbözünk mi magyarok az amerikaiaktól?

– Azt hiszem, egy a kommunizmust átélt országban más szemmel tekintenek a világra. Itt jobban megbecsülnek olyan dolgokat, amelyeket Amerikában nem, mert soha nem kellett zsarnokságban és nehéz körülmények között élniük. A magyarok már most is példát mutatnak az amerikai konzervatívoknak, Orbán Viktor vezetésével elképesztő lépést tettek a jó irányba. Bárcsak nálunk is meglenne mindehhez az erejük a konzervatívoknak, például a gyermekvédelemmel és a homoszexuális médiatartalmakkal kapcsolatban. Ebből sokat lehet tanulni. Ha Magyarország így folytatja, nem látom be, miért ne válhatna a világ konzervatív központjává.

Borítókép: Will Witt konzervatív amerikai influenszer. (Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet)