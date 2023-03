Koronavírus: Vuhanban megtalálhatták a „főbűnöst”

Egy francia biológus véletlenül vette észre az információkat, és megosztotta egy kutatócsoporttal, amely Kínán kívül vizsgálja a SARS–CoV–2, vagyis az új típusú koronavírus eredetét. Az adatok azt mutatják, hogy egy vadkereskedelemben használt standról vett Covid-pozitív minták nyestkutyák génjeit is tartalmazták, ami arra utal, hogy az állatok talán vírusfertőzöttek voltak – közölték a tudósok, akiknek eredményeiről először a The Atlantic amerikai magazin számolt be.