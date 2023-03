A Trump Tower közelében barikádokat állítottak fel, a rendőrség pedig fokozott készenlétben állt kedden, a volt elnök hívei pedig visszafojtott lélegzettel várták Manhattan közepén a hírt, hogy valóban letartóztatják-e a republikánusok jelenleg legesélyesebb elnökjelölt-aspiránsát. Trump még szombaton jelentette be a Truth Social nevű médiaplatformon, hogy tudomására jutott, kedden letartóztatják. A volt elnök azt írta, hogy a manhattani ügyészségről származó, „illegálisan kiszivárgott információk” arra utalnak, hogy politikai motiváció van az ügy hátterében, a támadások oka pedig az, hogy jelenleg toronymagasan ő a legnépszerűbb elnökjelölt-aspiráns a Republikánus Párton belül.

Az esetlegesen bekövetkező letartóztatás vagy a vádmelés időpontja azonban továbbra is bizonytalan, ha ugyanis valóban vádat emelnek a volt elnök ellen – aki sajtóinformációk szerint jelenleg a floridai Mar-a-Lago nevű birtokán tartózkodik ügyvédei és vezető tanácsadói társaságában –, akkor azt csak akkor hozzák nyilvánosságra a hatóságok, amikor előállítják a volt elnököt.

Gavin Wax, a New York-i Fiatal Republikánusok Klubjának elnöke nyilatkozik egy Donald Trump volt amerikai elnök támogatására tartott tüntetésen a New York-i Büntetőbíróság előtt 2023. március 20-án. A tüntetők ellenzik, hogy Alvin Bragg New York megyei kerületi ügyész bűnvádi eljárást indítson a volt elnök ellen. Trump március 18-án azt közölte a Truth Social nevű közösségi médiaoldalon, hogy tudomására jutott, hogy március 21-én letartóztatják. (Forrás: MTI/EPA/Peter Foley MTI/EPA/Peter Foley)

Egyes amerikai médiafeltételezések szerint az ügyben tárgyaló vádesküdtszék szerdán szavazhat a vádemelésről, de az is lehet, hogy a jövő héten az ügyben eljáró Alvin Bragg manhattani demokrata kerületi ügyész jelenti be a vádakat, és Trumpot bíróság elé állítják. Bragg egyébként egyelőre semmilyen tervet nem erősített meg nyilvánosan, a vádesküdtszékek pedig hagyományosan titoktartás mellett működnek, hogy ezzel is megakadályozzák a hamis tanúzást vagy a tanúk manipulálását a tárgyalások előtt, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi az effajta eljárások nyomon követését. A The New York Times azt írta,

mielőtt Trumpot vád alá helyeznék, Alvin Braggnek fel kell kérnie a vádesküdtszéket, hogy szavazzanak a vádemelésről. A vádemeléshez az esküdtek többségének beleegyezésére van szükség.

Az ügyészség az elmúlt hetekben több kulcstanút is állított a testület elé, és felajánlotta Trumpnak a tanúskodás lehetőségét, utalva arra, hogy a vádemelés közel van.

A 76 éves republikánus politikus lehet egyébként az első volt vagy hivatalban lévő elnök, akit bűncselekmény elkövetésével vádolnak, ha valóban vád alá helyezik – ez a lépés közvetlenül is érinti a jövő novemberben esedékes elnökválasztást, amelyen Trump ismét indulni készül, hogy visszaszerezze a Fehér Ház kulcsát.

Az ügy háttere, hogy Alvin Bragg manhattani kerületi ügyész az év elején bizonyítékokat kezdett bemutatni annak a vádesküdtszéknek, amely annak kapcsán vizsgálódik, hogy Michael Cohen, Trump korábbi ügyvédje 130 ezer dollárt fizetett Stormy Daniels pornószínésznőnek a 2016-os elnökválasztási kampány idején. Daniels azt állította, hogy évekkel korábban viszonya volt Donald Trumppal, és a pénzt azért kapta, hogy hallgasson az ügyről. Cohen 2018-ban elismerte, hogy a Stormy Danielsnek és egy másik nőnek címzett pénzátutalásokkal megsértette a szövetségi kampányfinanszírozási szabályokat, és azt állította, hogy Trump utasította őt a kifizetésekre.

