Törvényben tiltják meg az imádkozást a britek az abortuszklinikák körül

A jogszabály ellenzői a törvényjavaslat elfogadását az egyéni szabadság és az alapvető jogok elleni csapásként értékelték.

Jeremiah Igunnubole, az ADF UK jogi csoport jogi tanácsadója szerint a szavazás egy vízválasztó az alapvető jogok és szabadságjogok terén az Egyesült Királyságban.

„A parlamentnek lehetősége volt arra, hogy elutasítsa a kriminalizálását a szabad gondolkodásnak, amely abszolút jog, és garantálja az egyéni szabadságjogokat mindenki számára. Ehelyett a parlament a cenzúra támogatása és az olyan békés tevékenységek kriminalizálása mellett döntött, mint a csendes ima és a konszenzusos beszélgetés”

– ismertette a jogi tanácsadó álláspontját a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Jeremiah Igunnubole kiemelte, az alapelv továbbra is az kellene hogy legyen,

a kormány soha nem büntethet meg senkit az imádságért, nemhogy a csendes imáért vagy a békés és konszenzusos beszélgetésért.

Pénzbírsággal büntetnék a jogsértőket

A törvényjavaslat alapján százötven méteres pufferzónát hoznának létre az abortuszintézmények előtt Angliában és Walesben. A zónák területén megtiltanák a megfélemlítést, zaklatást vagy beavatkozást azokkal szemben, akik abortuszon akarnak átesni vagy akik ilyen jellegű ellátást nyújtanak. A jogsértést pénzbírsággal büntetnék, ami változás a korábban javasolt büntetéshez képest, amely börtönbüntetést helyezett kilátásba a törvény megszegése esetén. Emellett a jogszabály megtilt minden olyan cselekményt is, ami befolyásolhatja a személyek döntését az abortuszhoz való hozzáférésben.

A V4NA nemzetközi hírügynökség szerint már több település bevezette az abortuszklinikák körüli pufferzónát létrehozó védelmi rendeleteket. Példaként említették Adam Smith-Connort, akit 2022 novemberében Bournemouthban bírságolták meg, amiért egy abortuszklinika előtt imádkozott.

Isabel Vaughan-Spruce-t, a March for Life UK társigazgatóját és Sean Gough atyát, a birminghami érsekség papját februárban felmentették az ellenük felhozott összes vád alól, miután azzal vádolták őket, hogy megszegték a birminghami tanács védelmi rendeletét, mert egy abortuszklinika előtt imádkoztak.

Nagyon kiábrándító, hogy a képviselők még azt a szerény módosító indítványt is elutasították, amely azt próbálta biztosítani, hogy a gondolatbűnözés ne kerüljön be az Egyesült Királyság törvényei közé

– fogalmazott Alithea Williams, a Society for the Protection of Unborn Children közpolitikai menedzsere.

Hozzátette, a pufferzónatörvény gyakorlatilag azt jelenti, hogy az átlagpolgárokat bűnözőnek bélyegzik és pénzbüntetéssel sújtják, amiért békésen tiltakoznak és segítséget nyújtanak a rászoruló nőknek.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)