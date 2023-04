Az illegális migránsok okozta veszélyhelyzetre készül Róma

– Az idén év végéig előreláthatólag több mint 400 ezer illegális migráns fog érkezni hazánkba – figyelmeztetett a várható idei migrációs adatokra Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter nemrégiben a minisztertanács ülésén az olasz La Stampa napilap közlése szerint. A tárcavezető egyúttal egy olyan cselekvési tervet terjesztett a testület elé, mellyel álláspontja szerint mérsékelhető lehet a várható nyári migrációs hullám okozta veszélyhelyzet.

Piantedosi tervének értelmében a tunéziai partokat az olasz és a tunéziai hatóságok tengeren, valamint szárazföldön is közösen ellenőriznék, továbbá fokozná a hírszerzési tevékenységet Szfaksz városában.

Egy Líbia partjai előtt mintegy 100 mérföldre történt hajótörés túlélői érkeznek a szicíliai Pozzallo kikötőjébe 2023. március 13-án. Fotó: Francesca Ruta/MTI/EPA/ANSA

A tunéziai kikötőváros ugyanis számos, embercsempészetből profitáló bűnszervezetnek ad otthont, melyek egyebek mellett hajók építésével és felszerelésével is segítik az Európába eljutni vágyókat. A The Guardian brit napilap közlése szerint Szfakszban egyre súlyosabb a helyzet: a körülmények miatt az odaérkező migránsok minél hamarabb igyekeznek hajóra, csónakba szállni és Európa felé elhagyni a kontinenst. Több migráns arról számolt be, otthonaikat megrohamozták és erőszakkal kilakoltatták őket, másokat pedig késsel támadtak meg, miután Kaisz Szaíd tunéziai elnök február végén arról beszélt, hogy a Szubszaharától délre eső országokból származó migránsok tömeges érkezése egy összeesküvés része, amelynek célja, hogy megváltoztassa az arab ország demográfiai összetételét.