Hatalmas nemzetközi hadgyakorlat kezdődik Svédországban

Körülbelül 26 ezer résztvevővel kezdődik meg hétfőn Svédországban az Aurora 23 nevű hadgyakorlat, amely az elmúlt 25 évben a monarchia legnagyobb katonai eseménye. A résztvevő országok listája meglehetősen hosszú, rajta van az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Finnország, Lengyelország, Norvégia, Észtország, Lettország, Litvánia, Ukrajna, Dánia, Ausztria, Németország és Franciaország.

A tervek szerint április 17. és május 11. között tartják a hadgyakorlatot, amelynek a svéd haderő közlése alapján az a célja, hogy Stockholm katonai partnereivel együtt fokozza a biztonságot, és megerősítse a skandináv ország műveleti képességeit.

A gyakorlatok során a svéd fegyveres erők gyakorlótereit és lőtereit fogják használni, azonban magánterületeket is igénybe vesznek majd – ezekről az érintett földtulajdonosokat és a lakosságot tájékoztatták. A közleményben egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy az utakon gyakrabban lehet majd látni katonai járműveket, valamint a fegyveres erők tagjait. Április 24. és május 11. között légi gyakorlatokra is sor kerül, amelyeken harci repülőgépek és helikopterek is részt vesznek.

A hadgyakorlat részeként az említetteken felül rádióüzenetben rendelnek el azonnali mozgósítást. A gyakorlat során sugárzott üzenetben arra szólítják fel a lakosságot, hogy akik korábban kaptak behívólevelet, az abban szereplő utasítások szerint járjanak el.

Borítókép: a svéd haderő UH–60 Black Hawk típusú helikoptere (Fotó: svéd fegyveres erők)