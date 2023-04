Meglepő fordulat: a „hedonista” uniós elitet ostorozta egy német alkotmánybíró

Kitért arra is, hogy a már elérhetetlen párizsi klímacélok helyett most inkább a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról kell beszélni. Szerinte csak így biztosítható a jólét, és ezzel együtt továbbra is fenntarthatók maradnak az élet természetes alapjai.

Állandóan hirdetni az apokalipszist nem észszerű. Ennek viszonylag kevés köze van a racionális döntésekhez egy demokráciában. Végső soron a környezetet nem segítik, viszont kárt okoznak a német iparnak

– hangsúlyozta az alkotmánybíró.