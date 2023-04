Több tucat holttestet találtak a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén

A Kashaliban és Kazarohóban történt rémtettek elkövetésével a Március 23. Mozgalom (M23) nevű tuszi lázadószervezetet vádolta meg Isaac Kibira tisztségviselő, és a helyi sajtónak azt is elmondta, hogy a holttesteket szúnyoghálóba és zsákokba bugyolálva találták meg.

Az M23 milícia október 20-a óta jelentős területeket foglalt el Észak-Kivu tartományban, fenyegetve a tartományi székhelyet, Gomát is. Mindezek miatt diplomáciai válság is kialakult a szomszédos Ruandával, mivel a kinshasai vezetés szerint Kigali támogatja a tuszi lázadószervezet vérengzéseket elkövető harcosait. Az erőszakhullám miatt több mint félmillió ember volt kénytelen elmenekülni otthonából. A lázadószervezet egy tűzszüneti egyezmény értelmében áprilisban nagyrészt kivonult a korábban elfoglalt térségekből, helyi lakosok ugyanakkor azt állítják, hogy harcosai továbbra is jelen vannak a forrongó régióban.