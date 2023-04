Történetének legnagyobb légi hadgyakorlatára készül a NATO

Idén nyáron 74 éves történetének legnagyobb légi hadgyakorlatát rendezi meg a NATO – derült ki a Bundeswehr tájékoztatásából. Az Air Defender 23 (Légi Védelmező 23) nevű hadművelet során június 12 és 23 között

24 különböző nemzet,

több mint 220 darab,

és 23 különféle típusú repülőgéppel,

csaknem tízezer katonával vesz részt.

Szövetségesi feladatainak megfelelve a hadgyakorlaton Magyarország is képviselteti magát, az ugyanakkor egyelőre nem nyilvános, hogy milyen erőkkel. A bevetett típusok között a Gripeneket is említek, így elképzelhető, hogy a magyar gépek is csatlakoznak. Érdekesség még, hogy ezen a műveleten már a frissen csatlakozott finnek is ott lesznek.

Ukrajna viszont semmilyen formában nem kapott meghívást.

A hadi játékok nem titkolt célja, hogy bemutassa a NATO egységét, illetve elrettentse Oroszországot. Központja elsősorban Németország lesz, de a feladatok részben tíz európai országot, köztük a kelet-európaiakat is érinteni fognak. Habár egyelőre nem közölték a gyakorlatok forgatókönyvét, azt igen, hogy védekező, csapattámogató és támadó manővereket is gyakorolni fognak. Abból sem csináltak titkot, hogy Oroszországnak is üzenni akarnak.

Ez most gyorsan összerántja a szövetséget, számottevő erővel, hogy biztosak legyünk benne, ha Oroszország valaha megjelenik a NATO határainál, mi készen állunk. Megvédünk minden centimétert!

– magyarázta Michael Loh amerikai tábornok. Az amerikaiak egyébként jelentős erőket mozgatnak át a tengerentúlról, csapataik gerincét ezúttal a Nemzeti Gárda adja. Többek között a legkorszerűbb F–35-ös, F–15C, F–16, F–18 vadászgépek, A–10C csatarepülőgép, C–17 és C–130 Hercules szállító repülőgép, KC–46 légi utántöltő gép, valamint drónok is érkezni fognak.

Amerikai harci repülők formációban Fotó: Airman 1st Class Paige Weldon

– Az ukrajnai háború meghatározza a jelenünket és átalakítja a jövőnket. De nem írunk levelet Oroszországnak. Szerintem így is értik az üzenetet – vélekedett Ingo Gerhartz német tábornok is.

Ez még nem jelenti azt, hogy a hadgyakorlat a háborúra adott reakció lenne, az Air Defendert – a Defender Europe légi párjaként – 2018 óta megrendezik. Ilyenkor a műveletekről az oroszokat is tájékoztatják, sőt korábbi gyakorlat alapján akár megfigyelőként meghívást is kaphattak – bár ezúttal erre aligha kerül majd sor.

Borítókép: (Fotó: US Air Force/Brenden Beezley)