A becsült érték tízszereséért kelt el Kurt Cobain szétvert gitárja

Kurt Cobain szétzúzott, dedikált gitárja csaknem hatszázezer dollárért (mintegy 207 millió forint) kelt el – az aukciós becsült ár közel tízszereséért – írja a CNN.

A fekete, balkezes Fender Stratocaster 595 000 dollárért kelt el a New York-i Hard Rock Cafe hétvégi árverésén. A hangszer volt a rocktörténelem darabjait felvonultató háromnapos árverés fő tétele. Az újra összeszerelt, de továbbra sem játszható gitárt eredetileg 60 000 és 80 000 dollár közé becsülték.

A Nirvana népszerűsége a második, „Nevermind” című albumukkal ugrott meg. Az 1991 szeptemberében megjelent lemezből az év végére több mint egymillió példányt adtak el az Egyesült Államokban. A Billboard 1992-ben a kétszázas listán az első helyig jutott – és 472 hetet töltött a listán.

Cobain 1994-ben, hírneve csúcsán, mindössze 27 évesen öngyilkos lett.

Az árverést szervező Julien’s Auctioneers szerint Cobain „a Nirvana korszakalkotó Nevermind-korszakában” törte össze a gitárt, bár konkrétumokat nem árultak el. A törött hangszert a zenekar mindhárom tagja aláírta ezüst tintával: Cobain, Krist Novoselic és Dave Grohl.

Cobain egy üzenetet is írt rá barátjának és zenésztársának, a Screaming Treesből ismert Mark Lanegannak – aki tavaly halt meg –, melyben azt írta: „Hell-o Mark! Love, Your Pal, Kurdt Kobain / Washed up rockstar”.

Borítókép: A nevezetes gitár (Fotó: AFP/Frederic J. Brown)