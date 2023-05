Az 50 éves Josh Freese eddig elsősorban sessionzenészként volt ismert, és olyan világhírű előadókkal játszott együtt, mint

a Nine Inch Nails, Sting vagy a Weezer.

A Foo Fighters szerdán kezdi New Hampshire-ben új turnéját. A vasárnapi streameseményen a Foo Fighters két számot – a Rescued és az Under You címűt – mutatott be júniusban megjelenő új albumáról, a But Here We Are-ról, emellett olyan slágereket is eljátszott, mint az All My Life vagy a Monkey Wrench.