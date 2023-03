A Foo Fighters és a Stern Pinball új rock and roll flippergépeket mutatnak be

A Foo Fighters 1995-ben lépett először a világ színpadára klasszikus saját címet viselő debütáló albumukkal. Pályafutásuk során a zenekar 10 stúdióalbumot adott ki, több mint 32 millió lemezt értékesített világszerte, 15 Grammy-díjat nyert, elnyerte az első MTV "Global Icon" díjat, valamint 2021-ben bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába (Rock and Roll Hall of Fame). A nemzetközi stadionok, arénák és fesztiválok egyik legnagyobb szenzációjának zenéje hamarosan flippergép formában fogja betölteni a játéktermeket és a szórakozóhelyeket.

A Stern Foo Fighters gépei elhozzák a Foo Fighters koncertélményt az otthonokba, miközben a játékosok egy epikus flipper kalandba merülnek, amely a zenekar kiterjedt repertoárjából 15 ikonikus dalt tartalmaz, köztük az All My Life, a Best of You, a Breakout, az Everlong, a Holding Poison, az I'll Stick Around, a Learn to Fly, a Monkey Wrench, a My Hero, a Run, a Something from Nothing, a The Pretender, a This is a Call, a Times Like These, valamint a Walk című slágereket.

A banda saját tagjai, Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee és a néhai, nagyszerű Taylor Hawkins kreatív közreműködésével több mint két évig készült gép, a Stern Foo Fighters egy felső-kategóriás flippergép - és még annál is sokkal több. Egy teljesen új univerzumot fejlesztettek ki lenyűgöző, kézzel rajzolt grafikákkal és egyedi animációkkal, beleértve a "Foo Fighters Saturday Morning Action Time!" című kitalált tévésorozatot, amely a zenekar azon törekvését mutatja be, hogy megmentse a rock and rollt.

A Foo Fighters flipperek a Stern díjnyertes Insider ConnectedT rendszerével rendelkeznek, amely lehetővé teszi a játékosok számára, hogy különféle módokon lépjenek interaktív játékba és hozzáférjenek a játékosok globális hálózatához. Az Insider Connected segítségével a játékosok nyomon követhetik a fejlődést, új, játékspecifikus eredményeket érhetnek el, kapcsolatba léphetnek a játékos közösséggel, valamint promóciókban és kihívási küldetésekben vehetnek részt.

Az Insider Connected emellett egy kezelőközpontú eszközkészletet is biztosít, amely a helyi ranglistákon keresztül ösztönzi a helyi játékokat, növeli a játékosok lojalitását, elemzi a teljesítményüket, és a gépek távoli beállításait, illetve karbantartását is elvégzi. Az Insider Connected-re regisztrálni az insider.sternpinball.com internetes címen lehet.

A világszerte 1000 gépre korlátozott és a gyűjtők által közkedvelt Limited Edition tartalmazza az Expression Lighting SystemT rendszert. A 96 intelligens RGB LED-del felszerelt Expression Lighting System teljes színspektrum szabályozást tesz lehetővé. A szekrény oldalain kivágott zsebekben elhelyezett, színes témájú játéktér megvilágítást biztosító integrált játéktér-világítási rendszer össze van hangolva a kifejezetten a dalokhoz tervezett egyedi fényműsorokkal, és dinamikusan reagál a játékeseményekre.

Az LE verzió továbbá exkluzív Rock-Battle ihlette, színes tükrös hátsó üveglapot, exkluzív, színpompás, nagy felbontású fényvisszaverő fóliával bevont és műalkotással borított szekrényt, egyedi magasfényű Overlord zöld porszórt flipper vasalást, egyedi tervező által dedikált alsó ívet, exkluzív belső művészi flipper-karokat, továbbfejlesztett audiorendszert, tükröződésmentes flipper játéktér üveglapot, rázómotort, sorszámozott emléktáblát, valamint a Stern elnöke, Gary Stern és Seth Davis elnök-vezérigazgató által aláírt hitelességi bizonyítványt tartalmaz.

"A Foo Fighters-szel együttműködésben egy vadiúj flipper univerzumot hoztunk létre hihetetlen háttérzenével. Az egyedülálló, gyors és gördülékeny játéktervezésből eredő, látványos fényshow-kkal és lenyűgöző, kézzel rajzolt grafikákkal komponált energia elhozta a végső játékélményt" - mondta Seth Davis elnök-vezérigazgató.

Az új Foo Fighters flippergépek egy különleges debütáló rendezvényen mutatkoznak be, amikor ki is lehet próbálni őket a The House of Internet partin, az SXSW során március 10. és 12. között a The Pershing rendezvény helyszínen Austinban, Texas államban.

Borítókép: (Fotó: MTI/ Balogh Zoltán)