Baloldali politikai provokáció Brüsszelben

A fideszes EP-képviselők is tiltakoznak az ellen a botrányos kiállítás ellen, amelyet az Európai Parlamentben tartottak a minap, és ahol olyan képet is bemutattak, amelyen bőrruhába öltözött homoszexuális férfiak veszik körül Jézust. A kormánypártok részéről a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Hidvéghi Balázs elmondta, hogy a Fidesz–KDNP EP-frakciója nevében ő is aláírta azt a levelet, amelyben számos nemzet különböző EP-képviselői emeltek szót az Európai Parlament elnökénél a megütközést keltő tárlat miatt. A levél szignózói között mások mellett megtalálható Nicolas Bay, a francia Nemzeti Front főtitkára, Jorge Buxadé, a spanyol VOX-tól, valamint Beata Mazurek, a lengyel kormánypárt (PiS) képviselője.

– Ez a kiállítás is azt példázza, hogy a beteges és a pusztán a provokációról szóló politikai cselekvés teljesen elharapódzott Brüsszelben. A kiállított képekben ugyanis semmilyen művészi jelleg nem fedezhető fel, mivel a szóban forgó „alkotások” teljesen elfogadhatatlan módon ábrázolják Jézust, sértve a hívők érzékenységét. Úgy tűnik tehát, hogy épp azokat az embereket igyekeznek provokálni, akiknek fontosak a különböző kulturális hagyományok, amilyen például a keresztény vallás.